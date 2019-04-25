25.04.2019 08:50 501

Минфин 24 апреля, на последних двух аукционах текущего месяца, разместил облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 59 млрд руб. С учетом этого размещения за апрель инвесторы выкупили госбумаг на 403,8 млрд руб. — это абсолютный рекорд.

На первом аукционе по 11-летним бумагам Минфин удовлетворил чуть больше 10% заявок — при спросе 39,3 млрд руб. было продано ОФЗ на 4,6 млрд руб. под 8,4% годовых. На втором инвесторы купили пятилетние ОФЗ на 54,4 млрд руб. под 8,13% годовых при спросе 91,8 млрд руб.

В итоге за апрель Минфин выполнил две трети плана по размещениям за второй квартал (600 млрд руб.). За первый квартал ведомство разместило госдолг на 513,8 млрд руб. при плане 400 млрд.

Предыдущий исторический рекорд размещения был поставлен в марте — 268,7 млрд руб. До этого, по подсчетам старшего аналитика BCS Global Markets Юрия Голбана, рекордные месячные размещения ОФЗ никогда не превышали 200 млрд руб.:

в 2018 году максимум пришелся на февраль (178 млрд руб.);

в 2017 году — на август (193 млрд руб.);

в 2016 году — на декабрь (141 млрд руб.).

Как рассказал РБК Голбан, в последние месяцы спрос на ОФЗ, в частности со стороны иностранцев, начал резко расти из-за общего улучшения восприятия российского рынка. Связано это:

с ростом цен на нефть;

с продолжением укрепления рубля в апреле;

с паузой в истории с новыми санкциями США (которые могут быть направлены, в частности, против нового российского госдолга);

с ожиданием, что ЦБ вернется к снижению ключевой ставки (7,75%) в этом году.

Американские санкции, которые запретили бы американцам, а из-за вторичных санкционных рисков и всем нерезидентам покупать новые выпуски ОФЗ, еще только обсуждаются, но вероятность их введения уже учтена в котировках госдолга, пояснил РБК старший портфельный управляющий компании «Универ Сбережения» Дмитрий Ибрагимов. Поэтому, говорит он, спрос может формироваться именно иностранцами, которые спешат вложиться в ОФЗ под привлекательные ставки.

Правительство, по мнению Голбана, решило воспользоваться всей этой ситуацией и следом за спросом нарастило предложение гособлигаций, чем и объясняется поступательный рост объемов.

Всего в 2019 году Минфин намерен разместить ОФЗ на 2,4 трлн руб. За первые четыре месяца ведомство привлекло уже чуть более 900 млрд руб.

В 2018 году Минфин на фоне введения санкций против публичных компаний Олега Дерипаски и угрозы новых ограничений для российских госбанков и госдолга выполнил план по размещению ОФЗ лишь на 60%, заняв на внутреннем рынке 1 трлн руб. На четвертый квартал 2018 года министерство было вынуждено сократить план заимствований до 310 млрд руб., но в итоге разместило бумаги на вдвое меньшую сумму — 149 млрд руб.

Георгий МАКАРЕНКО