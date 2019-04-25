25.04.2019 09:10 506

Федеральная таможенная служба (ФТС) подготовила набор предложений по регулированию странами интернет-торговли — в частности, предлагается начать обмен информацией об электронных трансграничных покупках физлиц и ввести институт операторов, уполномоченных собирать с них пошлины. Также российская сторона предлагает пересмотреть подходы к оценке эффективности работы таможен, используемые сейчас при составлении рейтинга Doing Business. Кроме того, РФ хотела бы упростить процедуры транзита на границах Евразийского союза (ЕАЭС) и ЕС. Эти меры будут обсуждаться на открывающейся сегодня конференции европейского региона Всемирной таможенной организации (ВТамО).

Как рассказал "Ъ" первый заместитель главы ФТС Руслан Давыдов, на открывающейся в Санкт-Петербурге конференции ВТамО страны европейского региона обсудят среди прочего проблему электронной торговли. Подготовленные Россией рекомендации описывают общий механизм обмена информацией о таких покупках, а также создание странами института уполномоченных операторов интернет-торговли, появление которых должно упростить взимание импортных пошлин. Таким операторам предлагается дать полномочия выступать представителями физлиц и от их имени уплачивать пошлины. Для обеспечения таких платежей они должны будут предоставлять таможенникам финансовые гарантии. По словам Руслана Давыдова, у таможенников мира сейчас редкое единодушие в части необходимости обложения электронной торговли пошлинами — к примеру, в ЕС обнуляют беспошлинный ввоз для физлиц с 2021 года. «Электронную торговлю не стоит путать с личным потреблением»,— говорит он.

Кроме того, РФ на конференции будет предлагать изменить систему оценки эффективности таможенных администраций. Напомним, в рейтинге Doing Business Всемирного банка по блоку показателей «Международная торговля» Россия занимает лишь 99-е место. В частности, в ФТС считают, что используемый при составлении рейтинга показатель времени нахождения контейнеров в порту не стоит путать со временем совершения контрольных операций (многие поставщики используют порт как бесплатный склад). У России, согласно ВБ, на растаможку импорта требуется 96 часов. По данным же ФТС, декларация, не попавшая под профили риска, выпускается за 2–3 часа, в ином случае — не более 24 часов. По экспорту этот показатель у ВБ — 72 часа. «По факту после отмены приказа Минтранса о времени доставки контейнера в порт мы декларацию выпускаем в пределах 30 минут»,— отмечает Руслан Давыдов.

Еще один вопрос в повестке конференции — сопряжение транзитных систем (европейской и евразийской) для облегчения прохождения границы. По словам Руслана Давыдова, это позволило бы повысить транзитный потенциал ЕАЭС. РФ предлагает на основании информационного обмена ввести упрощенный порядок оформления и отслеживания грузов. Пока, учитывая геополитическую ситуацию, реакция ЕС на эту инициативу очень осторожная. Контроль за транзитом российская сторона предлагает усилить и в ЕАЭС, для этого совместно с Казахстаном был проведен эксперимент с использованием навигационных пломб (подробнее о его итогах — см. интервью на этой же странице).

Как отмечает управляющий директор компании МЭФ PKF Александр Радуцкий, в условиях тотальной цифровизации переход на электронный документооборот в системе прослеживаемости товаров неизбежен. «Это, с одной стороны, снизит операционные издержки бизнеса, а с другой — повысит прозрачность товарооборота и контроль государства за уплатой налогов. Процесс внедрения системы потребует определенного времени, так как необходимо учесть интересы и бизнеса, и государства»,— призывает эксперт.

Татьяна ЕДОВИНА