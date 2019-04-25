25.04.2019 09:20 560

Суд Ливенского района Орловской области вынес апелляционное определение, отказав в удовлетворении иска местному жителю. Мужчина просил взыскать с банка выплату по страховке, которой была защищена его дебетовая карта.

Истец рассказал, что карту банк выдал ему в октябре 2017 года. Там же он застраховал риск ее утраты, в том числе в "результате хищения путем кражи".

Страховую премию мужчина оплатил сразу. В апреле 2018 года он обратился в банк и потребовал выплатить ему страховку в размере 21,5 тысячи рублей. Заявил, что карту у него украли, а затем сняли с нее те самые 21,5 тысячи рублей.

Однако ему отказали в выплате со ссылкой на то, что произошедшее не является страховым случаем. Клиента это возмутило, ведь на руках у него имелись все необходимые документы. В частности, он подал заявление в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). В декабре 2018 года его закрыли, так как полиция не смогла найти подозреваемого и обвинение никому не предъявила.

Суд сослался на норму ГК РФ, согласно которой страховщик может быть освобожден от выплаты возмещения при "грубой неосторожности страхователя или выгодоприобретателя". В ходе следствия потерпевший рассказал полиции, что не исключает, что потерял банковскую карту либо сам снял деньги и потерял их вместе с картой. Также было установлено, что он неоднократно снимал деньги в присутствии посторонних. При таких обстоятельствах кража страховым случаем не является.

Денис ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ (Орел)

