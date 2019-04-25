Корневым элементом разрабатываемой ЦБ и Минфином системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) должен стать центральный оператор (ЦО). Введение такой многофункциональной структуры, по мнению разработчиков ИПК, избавит участников системы от «пенсионного рабства». Впрочем, в создаваемой системе остаются бреши, которые не скрывают полностью работника. А сверхконцентрация функционала у ЦО вызывает опасения экспертов.

Центральным оператором системы ИПК станет «лицо, которому присвоен статус центрального депозитария», следует из февральской версии законопроекта об ИПК (см. "Ъ" от 24 апреля). Собеседник "Ъ", близкий к разработке концепции новой пенсионной системы, рассказал, что основные положения о ЦО сохранились и в более поздних версиях документа. В настоящее время центральным депозитарием является Национальный расчетный депозитарий (НРД), при этом, согласно закону, такой статус может быть присвоен только одному юридическому лицу. Таким образом, НРД станет ЦО системы ИПК (см. "Ъ" от 23 ноября 2018 года).

На ЦО будут возложены функции ведения реестра участников ИПК, а также администрирование пенсионных и иных взносов на пенсионный капитал. Эти взносы должны аккумулироваться на специальном счете ЦО в ЦБ. Со счета оператор в течение одного дня должен распределять эти собранные деньги граждан между НПФ, где они копят на свою пенсию. Также именно в ЦО будет направляться заявление гражданина на смену фонда. Он будет принимать от граждан заявление на определение ставки взносов по ИПК или их приостановку (не более чем на пять лет). За администрирование и ведение реестра ЦО может брать плату с участников системы.

А при вхождении в систему ИПК новых клиентов и отсутствии выбора определенного НПФ с их стороны ЦО «в соответствии с правилами распределения участников среди фондов» самостоятельно направит такого клиента в определенный фонд. При этом, согласно версии законопроекта, с которым ознакомился "Ъ", если фонд занимает более 25% рынка ИПК, в него затруднившийся с выбором НПФ новый клиент не направляется. «Норма о 25% рабочая, она может быть изменена»,— говорит собеседник "Ъ". Сейчас на рынке обязательного пенсионного страхования, на смену которому готовится система ИПК, к такой доле приближаются НПФ Сбербанка (21,4% рынка на конец третьего квартала), «Открытие» (19,3%) и «Газфонд Пенсионные накопления» (18,2%).

Благодаря такой функции «прокладки», которую будет играть ЦО, как рассчитывают идеологи системы ИПК, должна создаваться ее анонимность. «Работодатель не знает НПФ работника, а НПФ не знает о месте работы участника», и, следовательно, «нет навязывания услуг», говорилось в презентации, представленной ЦБ в прошлом году (см. "Ъ" от 22 июня 2018 года). Таким образом, работодатель не сможет повлиять на выбор работником НПФ, что должно исключить «пенсионное рабство».

Впрочем, согласно законопроекту, НПФ должен будет самостоятельно осуществлять ведение пенсионных счетов ИПК, хотя и может отдать эту функцию на откуп либо ЦО, либо «иным организациям». «Ведение счетов фондами, где работодатель хочет, чтобы его работники копили на пенсию, может создать систему контроля, что способно деанонимизировать выстраиваемую систему, ведь работодатель может сравнить реестры со списком своих сотрудников»,— полагает управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. Впрочем, по его словам, сильный работодатель и без такой системы контроля сможет заставить своих работников держать пенсионные деньги в нужном ему НПФ.

«В разработанной концепции смущает функционал ЦО. Он становится регулируемой монополией, которая должна забрать почти весь сервис, который сейчас предоставляют частные фонды»,— отмечает гендиректор компании «Пенсионные и актуарные консультации» Евгений Якушев. По его словам, ЦО как монополия может выставить необоснованно высокую стоимость НПФ за ведение единого реестра участников ИПК, а также превратиться в технологически неповоротливого монстра. «При этом отсутствует какая-либо финансовая или административная ответственность за качество услуг и ошибки»,— говорит эксперт.

Минфин, ЦБ и НРД не ответили на запросы "Ъ".

Илья УСОВ