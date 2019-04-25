25.04.2019 09:40 537

13 процентов россиян возьмут отпуск между майскими праздниками, чтобы продлить отдых, выяснил сервис SuperJob . 15 процентам придется работать в майские праздники.

Число трудящихся в майские праздники сегодня максимально. Для сравнения, в 2012 году, по данным сервиса, работающих в майские праздники было лишь 6 процентов. 60 процентов будут работать в эти дни в обычном режиме. По сменному графику работают 18 процентов опрошенных. 9 процентов пока не определились с решением.

Примечательно, что меньше всего желающих взять отпуск среди молодежи до 24 лет (7 процентов). Это свидетельствует о том, что масштабные поездки на майские праздники молодежь не планирует.

41 процент опрошенных россиян собирается провести майские праздники дома, в родном городе. На дачу или в деревню отправятся 16 процентов респондентов. За городом и на природе планируют отдохнуть 8 процентов респондентов. 3 процента россиян отправятся в поездку по России. За границей и в гостях будут проводить майские праздники по 1 проценту.

Екатерина ЯСАКОВА