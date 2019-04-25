Рубль на минимуме двух недель из-за форекса и геополитики, невзирая на нефть и налоги

25.04.2019 11:00 604

Рубль начал четверг снижением на двухнедельный минимум против доллара США, разгромившего в последние сутки большинство конкурентов, при этом динамика форекса и внешнеополитические риски с лихвой перебивают позитив от пика налоговых выплат и многомесячных максимумов нефти.

Рубль достиг отметки 64,67 за доллар впервые с 11 апреля, а к 10.40 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 64,61, и российская валюта теряет почти 0,5 процента от уровней предыдущего закрытия.

Поддержкой рублю могут выступать продажи экспортной выручки расчетами "сегодня" по текущим курсам, существенно превышающим официальный курс ЦБ на сегодня, 63,98 за доллар.

К евро рубль дешевеет на 0,4 процента, к 10.40 МСК котировки были вблизи 72,03.

Против рубля может играть таящий в себе риски ухудшения внешнеполитических условий для России указ президента РФ Владимира Путина об упрощенном получении российских паспортов жителями Луганской и Донецкой областей Украины.

Сегодня должно состояться заседание Совбеза ООН по этому вопросу.

Еще одной причиной текущей негативной динамики российской валюты аналитики Росбанка назвали сезонный фактор: "Инвесторы могут предпочесть закрыть крупные позиции перед продолжительными майскими выходными, что снижает шансы на укрепление рубля даже в условиях высоких цен на нефть и периода налоговых платежей".

Они еще отметили и вчерашние сообщения о назначенных на 1 мая в комитетах Палаты представителей и Сената США слушаний по вопросам, связанным с Россией, что также может провоцировать инвесторов на закрытие рублевых позиций.

При этом нефть марки Brent сегодня протестировала отметку $75 за баррель впервые за почти полгода, сейчас баррель оценивается в $74,99, дорожая почти на полпроцента с начала дня.

Цены на нефть продолжают расти при поддержке ужесточения санкций против Ирана.

Индекс доллара сегодня снижается, но остается вблизи 23-месячных максимумов, валюты развивающегося и сырьевого сегментов форекса торгуются вблизи локальных минимумов.

Евро стабилизировался по отношению к доллару после снижения до 22-месячного минимума на фоне слабых вчерашних данных из Германии, котировки евро/доллар вблизи $1,1150.

На сегодня приходится пик российских налоговых выплат — НДПИ, НДС и акцизы, а 29 апреля пройдет уплата налога на прибыль.

В фокусе внимания локальных рынков — пятничный совет директоров Банка России.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ