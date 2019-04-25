25.04.2019 12:49 515

Арбитражный суд Ярославской области определил взыскать с бывшего партнера банкира Анатолия Мотылева Валерия Дрелле 2 млрд руб. «Эти деньги будут взысканы в пользу компании «Сервис-Терминал» в качестве убытков», — говорится в определении суда, его копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил участник процесса.

Деньги будут взысканы по заявлению конкурсного управляющего компании ЗАО «Сервис-Терминал» Сергея Лисина. В определении арбитража также говорится, что в споре участвует Анатолий Мотылев, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования.«Мотылев заявлен как участник процесса, это формальность, его права потенциально могут быть связаны со спором», — рассказал участник арбитражного процесса.

Также в отношении руководства компании «Сервис-терминал» следователи УВД по центральному административному округу Москвы расследуют уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), которое было возбуждено в 2017 году, рассказал источник в центральном аппарате МВД. По его словам, оперативное сопровождение этого дела обеспечивают сотрудники ФСБ. РБК направил запрос в пресс-центр МВД с просьбой уточнить статус уголовного дела.

В материалах дела говорится, что компания «Сервис-терминал» занималась оплатой таможенных платежей «Газпромнефти». «Нефтяная компания перечисляла деньги «Сервис-Терминал» для оплаты платежей, эта компания являлась таможенным брокером», — рассказал РБК источник в центральном аппарате МВД.

По версии следствия, на определенном этапе Валерий Дрелле вступил в деловые отношения с Антоном Мотылевым и стал размещать эти деньги на счетах банка «Глобэкс». «В общей сложности на счета банка было переведено 10 млрд. руб, из них 8 млрд. исчезли, а 2 млрд. были выведены на кипрский офшор», — рассказал источник в полиции.

В январе прошлого года Валерий Дрелле был объявлен в федеральный розыск, сообщал «Коммерсантъ». В январе ему было заочно предъявлено обвинение, а через два дня после этого Дрелле объявили в розыск. Также в международном розыске находится и Анатолий Мотылев. Он покинул Россию, после того как летом 2015 года Центробанк отозвал лицензию у банка. В настоящее время экс-банкир проживает в Великобритании, сообщал РБК.

В 2015 году Центробанк отозвал лицензии у банков, принадлежавших Мотылеву, — Мосстройэкономбанка «М Банка», «АМБ Банка», банка «Тульский промышленник», а также у ряда негосударственных пенсионных фондов, на счетах которых хранилось 50,6 млрд руб. Тогда же СКР возбудил в отношении Мотылева и других лиц уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). Речь в уголовном деле шла о махинациях с 1,25 млрд руб. в одной из подконтрольных ему финансовых структур — «М Банк». Эти деньги были выведены из банка через счета фирм-однодневок, обналичены и похищены.

В мае 2016 года Басманный районный суд Москвы арестовал имущество и активы Мотылева: квартиры и земельные участки в Одинцовском районе Московской области. В феврале 2018 года Арбитражный суд Москвы признал Мотылева банкротом. В сентябре этого же года суд взыскал с Мотылева более 1 млрд руб. в пользу «М Банка», а в ноябре — 33 млрд. руб. в пользу одного из его бывших банков «Российский кредит».

Дмитрий СЕРКОВ