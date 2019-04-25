25.04.2019 13:14 568

Роста роботизации в ближайшие три года ожидают 79 процентов отечественных компаний, опрошенных "Делойт". При этом более половины работодателей уверены, что это приведет к переквалификации действующих сотрудников и привлечению новых.

Кроме того, исследование показало, что 74 процента российских компаний и 62 процента иностранных не видят корреляции между продуктивностью и вовлеченностью сотрудников. Передовые компании уделяют максимум внимания качеству взаимодействия с сотрудником на всех этапах: при поиске работы, трудоустройстве, в ходе адаптации, обучения и развития, оценки и получения вознаграждения, при управлении эффективностью, карьерным ростом и внутренней мобильностью, а также при поддержании связей с бывшими сотрудниками (развитие сообщества "выпускников"). Качество этого взаимодействия напрямую зависит от уровня зрелости HR-процессов, наличия развитой технологической инфраструктуры и инструментов аналитики, а также рабочей среды и психологического климата.

Социально ориентированные организации выходят за рамки корпоративных миссий, стремясь придать новый смысл рабочему месту и учесть личностные особенности каждого сотрудника.

"Работодатели как в мире, так и в России прекрасно понимают необходимость более грамотного взаимодействия с существующими сотрудниками, сохранения их в организациях. Важность тренда "управление опытом сотрудника" понимает 78 процентов российских и 84 процента международных компаний. Используя опыт сотрудника в качестве инструмента управления, можно точечно выстраивать стратегии работы с различными профилями (категориями) сотрудников, корректируя наиболее "проблемные" зоны. Одновременно с этим грамотное выстраивание стратегий работы с разными профилями сотрудников является важным фактором повышения эффективности компании путем снижения текучести персонала и, как следствие, снижения расходов", — отмечает Вера Витальева, директор группы по управлению персоналом и организационными изменениями компании "Делойт", СНГ.

Елена БЕРЕЗИНА

