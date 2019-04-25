Райффайзенбанк планирует расти быстрее рынка в 2019 году, несмотря на конкуренцию со стороны госбанков, сказал Рейтер член правления банка в России Никита Патрахин.

По итогам 2018 года Райффайзенбанк увеличил кредитный портфель на 21,6 процента, что гораздо выше рыночных показателей. Дочке австрийского Raiffeisen Bank International (RBI), судя по отчетности, два года подряд удавалось заметно обгонять рынок по росту кредитования. По данным ЦБ, в среднем по банковской системе в 2018 году кредиты выросли на 13,9 процента.

Рост активов в России — один из самых привлекательных для группы с точки зрения возврата на капитал: в 2018 году ROE банка в России составлял 26 процентов, при среднем значении для всей группы в 12,6 процента.

"В крупном сегменте и в среднем сегменте очень высокая, даже выше обычного, конкуренция по ставкам. Мы видим, что некоторые банки совершенно неразумны в ценах. И вот в такой ситуации, может быть, эта неразумная конкуренция приведет к тому, что мы окажемся вровень с рынком. Мы не будем расти за счет низких цен", — говорит Патрахин.

По его словам, агрессивно демпингуют "некоторые новоявленные госбанки", а "разрыв (между банками) в ставках бывает до процента".

Райффайзенбанк занимает 11-е место по активам в стране и входит в список системно значимых банков.

Подспорье для кредитов

В 2018 году банк перешел на продвинутый подход в оценке рисков — ПВР. Это оценка кредитного риска, основанная на внутренних рейтингах банка, для расчета нормативов достаточности капитала.

"Внедрение ПВР-подхода позволило нам высвободить порядка 50 миллиардов рублей," — говорит Патрахин. Высвобожденный капитал получили как розничный, так и корпоративный бизнес. Он надеется, что другие банки тоже будут переходить на ПВР, чтобы "убрать бездумную ценовую конкуренцию, которая есть сейчас, в том числе и со стороны госбанков".

По его словам, акционеры хотят чтобы Райффайзенбанк рос и в корпоративном, и в розничном сегментах. "В какой-то момент мы стали занимать очень большую долю прибыли всего RBI. Это тоже было фактором, который заставлял нас снижать наши риск-взвешенные активы (RWA) в 2015-2016 годах: акционеры хотели нарастить RWA в других странах, с тем, чтобы сбалансировать свой портфель. Сейчас наша доля не такая значительная", — указывает он.

Депозиты для низких ставок

За год банк увеличил средства на клиентских счетах на 35,8 процента — до 872,4 миллиарда рублей. Банк начал развивать транзакционный бизнес, чтобы привлекать дешевые пассивы и довел долю текущих счетов в пассивах до 50 процентов.

"За счет этого мы очень конкурентны с точки зрения фондирования. В том числе это помогает нам быть конкурентными на стороне кредитов, имея высокие требования к заемщикам", — говорит Патрахин.

Однако банк, как и большинство конкурентов, прогнозирует снижение маржи в 2019 году.

"Мы будем стараться удерживать нашу чистую процентную маржу на текущем уровне (сейчас – порядка 5,8 процентов) за счет дополнительных заработков — либо на пассивах, либо на комиссионных доходах. Это с каждым годом все сложнее и сложнее", — сказал он.

Банки привыкли к санкциям

Банковский бизнес в России изрядно пострадал от рецессии, девальвации и падения нефтяных цен, а украинский кризис и западные санкции усугубили ситуацию.

Однако, несмотря на санкции, Райффайзен намерен продолжать рост бизнеса. "Я бы не сказал, что крупные иностранные банки выработали определенные стратегии поведения в условиях санкций. Банки уже понимают, как с этим работать — они прошли через проверки регуляторов на эту тему и понимают, как регуляторы смотрят на эти вещи", — говорит он.

По словам Патрахина, акционеры банка поняли, что санкции введены всерьез и надолго, а в будущем возможны и дополнительные ограничения. Вместе с тем, российская экономика достаточно устойчива сама по себе.

По его словам, санкционный фон помогает банку продавать некоторые услуги, но пассивы банка растут не по этой причине.

Кризисный сценарий

Санкции не пугают иностранные банки, следует из слов Патрахина. Теоретически, считает он, если представить ситуацию, близкую к Ирану, когда весь мир отказывается от России, то Россия тоже может сказать "спасибо" всем иностранным компаниям, "национализирует их или что-то другое сделает".

Однако он убежден, что особые отношения между Россией и Австрией помогут Райффайзенбанку сохранить бизнес.

"Я думаю, что в самом плохом случае Райффайзенбанк останется единственным иностранным банком в России. Австрия всегда являлась очень нейтральной страной. Во-первых, Австрия не член НАТО. Если уж в самые тяжелые годы холодной войны Австрия была другом, то сейчас-то уж тем более", — говорит он.

Татьяна ВОРОНОВА, Габриэль ТЕТРО-ФАРБЕР



Редактор Екатерина ГОЛУБКОВА