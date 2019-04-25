25.04.2019 11:15 374

Поправки, аналогичные новому механизму доступа к льготным кредитам, разработаны Минпромторгом и для льготного лизинга. Предполагается, что с 2020 года лизинговые организации будут получать доступ к господдержке только по конкурсу, причем наибольшие шансы имеют компании, пообещавшие передать в лизинг технику на большую сумму, израсходовав меньше субсидий.

Кроме того, теперь механизм субсидирования «укрупняется», и новые правила будут распространяться сразу на лизинг автомобилей, спецтехники, техники на газомоторном топливе, вагонов и электропоездов, электрического городского транспорта. До этого для каждого вида техники действовали отдельные правила распределения господдержки. Половину от всей господдержки лизинга будет направлено на лизинг автомобилей, еще 22% на спецтехнику. Также документ исключает «квалификационные» требования к лизинговым организациям для заключения соглашений о предоставлении субсидировании.

Схема по своему принципу аналогична корпоративным программам повышения конкурентоспособности (КППК). Через них будут распределяться средства на субсидирование ставок по кредитам (банковские субсидии) и на компенсацию части затрат при транспортировке продукции за рубеж. Критерием доступа к этим субсидиям будут планы компаний по увеличению экспорта до 2025 года. В Минпромторге поясняют, что КППК не может применяться к механизму льготного лизинга, поскольку получатели субсидии — не производители промышленной продукции.



Ольга НИКИТИНА