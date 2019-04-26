26.04.2019 08:10 261

Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян. Об этом «Известиям» рассказали в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Всего в I квартале невыездными оказывались 4,4 млн граждан, что в полтора раза больше, чем годом ранее. В ФССП динамику объяснили тем, что количество исполнительных документов, поступающих в службу, постоянно растет. К тому же мера очень эффективна: только в январе–марте россияне оплатили долги на общую сумму в 19 млрд рублей, что на 6,1 млрд больше, чем год назад. По словам экспертов, к увеличению числа невыездных приводит в том числе рост закредитованности граждан. Впрочем, у должников всё равно есть легальная возможность для отъезда за границу через Белоруссию.

Заплати налоги и отдыхай спокойно

В среднем в I квартале этого года граница закрывалась для 4,4 млн должников. Их число непрерывно растет четвертый год, следует из статистики ФССП (есть у «Известий»). В январе–марте 2016-го было выписано 1,2 млн постановлений об ограничении на выезд, в 2017 году в этот же период за границу не пускали уже 2 млн россиян, а в I квартале 2018-го — 2,9 млн.

К апрелю этого года граждане погасили долги на общую сумму в 19 млрд рублей, и по состоянию на первое число месяца уехать из России не могут около 3 млн человек. Годом ранее неплательщики вернули 12,9 млрд рублей.

Как пояснили «Известиям» в ФССП, количество исполнительных документов, поступающих в службу, постоянно растет. А ограничение на выезд — очень эффективная мера, способствующая быстрому погашению долгов.

Невыездными могут стать граждане, которые задолжали более 10 тыс. рублей. Это касается неплатежей по кредитам, налогам, алиментам, штрафам за нарушение правил дорожного движения, услуги ЖКХ и т.д.

Самыми злостными неплательщиками обычно выступают клиенты банков (40% от всех невыездных должников), должники по алиментам (20%), а также те, кто не заплатил налоги или штрафы ГИБДД (10%). На должников по услугам ЖКХ среди невыездных приходится 5%, а доля заемщиков МФО составляет всего 1,5% в общем числе таких должников, рассказывали ранее «Известиям» эксперты.

Постановление об ограничении на выезд выносится на полгода и может многократно продлеваться до погашения долга. По закону неплательщика предупреждают о долгах: по адресу регистрации отправляют почтой письменные уведомления обо всех судебных исках и возбуждении исполнительного производства, а если речь идет о взыскании крупных сумм, приставы приходят к неплательщику лично.

Узнать о своих долгах до отъезда можно на сайте ФССП. Тем не менее бывают случаи, когда о запрете становится известно лишь на пограничном контроле или непосредственно накануне отпуска. После того как должника задержали на границе, ему уже не позволят оперативно оплатить долги через интернет-банк или терминал — выезд неплательщику будет запрещен. Процедура снятия ограничения выезда за границу занимает сутки после погашения долга.

В пятницу, 26 апреля, ФССП проводит специальную акцию под названием «Узнай о своих долгах». В ее рамках во всех регионах страны судебные приставы организуют пункты правового просвещения граждан в местах массового посещения. Всех желающих проконсультируют по вопросам своевременной оплаты задолженности и исполнительного производства. В Москве акция будет проходить в метро, на Белорусском вокзале и в аэропорту Шереметьево.

Вслед за кредитами

Увеличение числа должников связано с ростом количества кредитов у населения, считает директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Он подчеркнул, что последние несколько лет доходы россиян снижаются, поэтому они не могут погасить свои займы. К тому же судебные приставы активнее стали работать, пояснил эксперт.

По данным ЦБ, на 1 апреля этого года банки выдали россиянам кредиты на общую сумму 15,5 трлн рублей. Темпы выдачи займов не смогли уменьшить даже повысившиеся проценты. На сайте ЦБ отмечается, что в феврале 2019-го средние ставки по кредитам до года составили 15,54%, свыше года — 13,08%.

В следующем году число невыездных должников, скорее всего, останется на прежнем уровне, прогнозирует аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. По его словам, выдача кредитов увеличивается, но доля просроченной задолженности в процентном соотношении не растет.

По данным Объединенного кредитного бюро, в I квартале этого года доля просрочки снизилась на 1,9 процентного пункта и составила 9,8% по сравнению с январем–мартом 2018-го. Однако в количестве и объеме просрочка выросла. Безнадежных долгов с неплатежами больше трех месяцев — 13,3 млн штук (в I квартале 2018-го было 12,8 млн) на сумму 1,56 трлн рублей, что на 400 млрд больше, чем годом ранее.

Ранее эксперты заявляли «Известиям», что увеличению количества невыездных должников также способствовало принятие в 2016 году закона о коллекторской деятельности. Он значительно ограничил способы досудебного взыскания долгов.

Впрочем, у россиян всё равно остаются лазейки для отъезда за рубеж.Это можно сделать, например, через Белоруссию. Такая практика существует, поэтому запрет на выезд далеко не всегда помогает решить вопрос уплаты долгов.

Инна ГРИГОРЬЕВА, Анжелина ГРИГОРЯН