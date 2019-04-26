26.04.2019 08:30 278

К концу 2021 года ключевая ставка Центробанка снизится до 6,25%. Об этом говорится в исследовании Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН), с которым ознакомились «Известия». ЦБ начнет смягчение денежно-кредитной политики со следующего года, отмечается в докладе. А в течение всего 2019-го регулятор будет сохранять ставку на нынешнем уровне в 7,75% и на заседании совета директоров в пятницу, 26 апреля, не изменит ее. Сейчас ЦБ «связывает руки» инфляция, которая пока далека от целевого уровня в 4%, пояснили эксперты. Но к концу 2021 года снижение показателя до 6,25% и ниже вполне возможно, считают опрошенные «Известиями» аналитики. В результате кредиты для бизнеса станут доступнее, что будет способствовать экономическому росту страны.

Смягчить риторику

ЦБ приступит к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП) с будущего года, говорится в прогнозе ИНП РАН, с которым ознакомились «Известия». Согласно документу, в конце 2020 года ключевая ставка будет снижена на один процентный пункт — до 6,75%, а в 2021-м — до 6,25%. На протяжении всего этого года регулятор будет занимать выжидательную позицию.

Эксперты, опрошенные «Известиями», не ожидают изменения ключевой ставки на очередном заседании совета директоров ЦБ, назначенном на 26 апреля. Регулятор будет действовать традиционно осторожно и наблюдать за ростом цен, уверен руководитель группы Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. Хоть инфляция уже и преодолела пиковое значение в конце марта — 5,3% в годовом выражении, — она пока далека от цели в 4%, пояснил он.

Однако эксперты прогнозируют смену риторики ЦБ и ждут от него намека на возможное снижение ставки в ближайшем будущем.

Вероятно, в пятницу на заседании совета директоров Банка России будут объявлены условия, при которых регулятор перейдет к смягчению ДКП, и, возможно, намечены сроки такого перехода, ожидает старший портфельный управляющий «Универ Сбережения» Дмитрий Ибрагимов. Как утверждает директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов, предпосылки для снижения ключевой ставки есть даже в этом году. Международные резервы России составляют $490,9 млрд — это означает, что экономика страны адаптировалась к санкциям, считает эксперт.

К тому же нефтяные цены поднялись с $50 за баррель Brent в конце 2018 года до $74 в апреле. А инфляционные ожидания населения, подскочившие в январе до 10,4%, в марте снизились до 9,1%, добавил Марк Гойхман. По данным Росстата, в первый месяц весны годовая инфляция немного ускорилась — до 5,3% против февральских 5,2%. Однако к середине апреля показатель снова опустился до 5,2%, сделал вывод Марк Гойхман на основе данных Росстата по недельному росту потребительских цен. По его словам, при такой динамике годовое увеличение стоимости товаров и услуг может составить 4,5–4,9%.

Поэтому логично было бы ожидать снижения уровня ключевой ставки на 0,25 пункта в этом году, но только не на ближайшем заседании, подчеркнул Дмитрий Ибрагимов. В ЦБ на вопрос «Известий» о возможности снижения ключевой ставки в 2020–2021 годах не ответили.

Светлое будущее

Последние полгода главным проинфляционным фактором стало повышение ставки НДС до 20%. Вклад этого налога в рост цен во многом уже состоялся, но его отдельные эффекты могут прослеживаться еще в ближайшие месяцы — вплоть до конца II квартала, отметила руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель.

Регулятор решится на понижение ключевой ставки, возможно, в III квартале этого года, считает Дмитрий Ибрагимов. Но такое решение должно быть подтверждено устойчивой тенденцией на замедление инфляции, а также отсутствием внешних шоков.

В перспективе двух лет показатель действительно может опуститься до 6,25% или даже ниже, согласился с прогнозом ИНП РАН Вячеслав Абрамов. Но это будет возможно только при низкой инфляции и стабильных ценах на нефть. Представители Банка России неоднократно заявляли, что в нашей экономике равновесная ключевая ставка должна быть на 2–3 процентных пункта выше инфляции по мере ее выхода на уровень в 4%, напомнил Дмитрий Ибрагимов. Поэтому уже в 2020–2021 годах показатель может оказаться на уровне 6–7%.

В этом году произойдет уменьшение ставок по депозитам, и население начнет искать альтернативные источники вложений, предупредил Дмитрий Ибрагимов. В частности, россияне станут чаще приходить на фондовый рынок и выбирать, например, индивидуальные инвестиционные счета. Банки уже начали опускать проценты по вкладам, что в том числе можно считать предвестником снижения ключевой ставки.

Также станут дешевле кредиты, что, в свою очередь, поспособствует развитию бизнеса, отметила Катя Френкель. В результате будет расти прибыль отечественных компаний, а вместе с ней и ВВП. По словам эксперта, при снижающейся инфляции есть все шансы опустить ключевую ставку до 6,25% за 1,5 года.

Центробанк начал повышать ключевую ставку в прошлом году. На такие действия регулятор пошел впервые с 2014-го из-за рисков ускорения инфляции в связи с увеличением налога на добавленную стоимость. Меры ЦБ действительно позволили обуздать рост цен.

Ирина БАДМАЕВА