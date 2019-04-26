С финансами не расставайтесь: только 7% планируют бюджет больше чем на год

26.04.2019 08:50 264

Большинство россиян по-прежнему живут одним днем и не готовы к долгосрочному финансовому планированию. Только 7% граждан прогнозируют свои доходы и расходы более чем на год, показал опрос НПФ Сбербанка. Эксперты, опрошенные «Известиями», считают, что причин такого финансового поведения несколько, начиная от исторической памяти о замороженных вкладах, дефолтах и реформах и заканчивая снижением реальных доходов и увеличением расходов на обязательные платежи, в том числе по кредитам.

Как показал опрос, свои доходы и расходы планируют почти три четверти россиян, но большинство из них — только на короткие сроки. Так, 43% участников исследования составляют бюджет на ближайшие три месяца, 7% — на срок от четырех до шести месяцев, еще 17% — на полгода или год. Относительно долгосрочным планированием занимаются всего лишь 7% жителей страны: 4% — на один-три года вперед, 1% — на три-пять лет и 2% — на срок от пяти лет.

Более широкие горизонты планирования характерны для жителей крупных городов и административных центров. В них порядка трети жителей прогнозируют свои доходы и расходы на срок от полугода, а 10% — на срок более года. Аналогичный показатель (10%) характерен и для более молодых людей в возрасте 25–35 лет, среди граждан постарше (35–55 лет) доля «долгосрочников» ниже — 6%.

Интересен тот факт, что, несмотря на отсутствие у большинства граждан привычки к планированию на годы и десятилетия, две трети россиян задумывались об источниках дохода в пожилом возрасте. Причем первые мысли об этом, согласно итогам опроса, приходят уже в 30–35 лет. Что же мешает не только размышлять об обеспеченной старости, но и предпринимать для этого усилия?

По мнению руководителя рабочей группы по законодательному обеспечению развития пенсионной системы и инвестирования средств пенсионных накоплений Госдумы Дмитрия Скриванова, прошло недостаточно времени, чтобы люди забыли денежные реформы и кризисы, которые длительное время сопутствовали экономическим процессам в стране. Граждане просто не хотят рисковать, доверяя свои деньги на длительный срок финансовым институтам.

— Существует память той финансовой турбулентности, которая присутствовала в экономике долгое время. Даже при том, что сейчас относительно стабильная ситуация в экономике, они помнят то, что в какой-то момент повлияло на их финансовую устойчивость и изменило их жизнь — девальвация рубля, замороженные вклады. Это было не так давно, и люди в связи с этими воспоминаниями снижают свой период планирования, — пояснил депутат.

Как считает экономист Антон Табах, многие россияне до сих пор мыслят в категориях нестабильности доходов и расходов. Действительно, статистика свидетельствует: хотя за последние годы зарплаты граждан немного выросли, их реальные доходы и пенсии снизились — в 2018-м на 10,8% и 5,2% соответственно по сравнению с 2013-м.

Стратегический координатор проекта Минфина по финансовой грамотности Анна Зеленцова согласна, что все эти факторы, безусловно, влияют на поведение россиян. По ее словам, есть и другие причины — например, недостаточная финансовая грамотность и инфляционные ожидания.

— Можно отметить и еще два фактора: отсутствие культуры сбережений и современное развитие потребительских настроений. Это глобальная тенденция, а не российская специфика. В США и Канаде, например, тоже отмечается снижение сбережений, — подчеркнула Анна Зеленцова.

Если говорить о российской специфике, то тут скорее речь может идти о том, что у многих россиян просто не остается средств для сбережений, а на потребительские расходы уходит большая часть доходов — именно в силу их недостаточности. Так, в прошлом году на оплату товаров и услуг россияне потратили 76,9% того, что получили. При этом доля доходов, которые использовались для сбережения, составила всего 5,5%, что является минимальным значением с 2009 года.

Анна КАЛЕДИНА