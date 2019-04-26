26.04.2019 09:10 265

Количество компаний-участников внешнеторговой деятельности, которые попали под санкции и в связи с этим получили право не возвращать в Россию валютную выручку, может вырасти. Это произойдет, если ко второму чтению депутаты изменят законопроект о внесении изменений в статью 19 закона «О валютном регулировании и валютном контроле» в соответствии с рекомендациями Белого дома. В целом правительство одобрило проект, но предложило рассмотреть возможность альтернативного механизма предоставления льготы, позволяющей подсанкционным компаниям не репатриировать в Россию валютную выручку. Сейчас поблажкой пользуются 12 компаний, которые, по экспертным оценкам, не вернули домой $30–50 млрд.

Как рассказали «Известиям» в аппарате правительства, в кабмине поддержали законопроект, внесенный рядом депутатов и сенатором Николаем Журавлевым. Документ предполагает наделить Центробанк наряду с Минфином правом согласовывать утверждаемый ФНС перечень компаний, подвергнутых зарубежным санкциям и освобожденных в связи с этим от обязанности возвращать валютную выручку в Россию. Такую поблажку от государства участники внешнеторговой деятельности получили после введения ограничительных мер. Включение в перечень осуществляется по заявлению лица, в отношении которого введены санкции.

Депутаты предложили ввести Центробанк в процесс согласования, чтобы не допустить негативного влияния на финансовый рынок, поскольку объем валютной выручки резидентов, попавших в этот список, достаточно велик. В настоящее время в перечне находятся 12 компаний.

— Как правило, санкции вводятся в отношении компаний или их акционеров, на которые приходится большая доля репатриируемой в Россию валютной выручки. Поэтому особое внимание, по мнению инициаторов законопроекта, должно уделяться утверждению перечня таких лиц, — уверен юрист международной фирмы «Ильяшев и партнеры» Руслан Маннапов.

По замыслу депутатов, участие ЦБ в согласовании списка «льготников» призвано соблюсти баланс интересов компаний, которые подвергнуты зарубежным санкциям, и одновременно не допустить нехватки иностранной валюты на внутреннем рынке.

Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов оценил объем невозвращенных из-за рубежа средств в $30–50 млрд. Более точно определить сумму сложно, поскольку компании могут не возвращать не всю валютную выручку, кроме того, в перечне ФНС большое количество оборонных компаний. В Центробанке данную тему «Известиям» не прокомментировали.

При одобрении депутатской инициативы в правительстве предложили во втором чтении рассмотреть принципиально иной механизм предоставления льготы.

С одной стороны, кабмин считает возможным расширить круг компаний, которые могут претендовать на освобождение от обязанности репатриации денежных средств в Россию. Так, в него советуют включить резидентов, в капитале которых на 50% и более участвует лицо, против которого введены санкции или другие ограничительные меры, а также если компания аффилирована с таким лицом.

С другой стороны, Белый дом полагает, что освободить от необходимости возвращать валютную выручку можно любую компанию, если на нее, ее акционеров или аффилированных лиц наложены санкции. Фактически правительство предлагает отказаться от перечня, который утверждается ФНС по согласованию с Минфином.

— Это принципиально иной механизм, который может применяться без включения компаний в перечень, — пояснил «Известиям» руководитель практики «Налоги» адвокатского бюро «Андрей Городисский и партнеры» Валентин Моисеев.

Дело в том, пояснил юрист, что сейчас компании, которые находятся в списке, могут не возвращать любую валютную выручку, даже если не существует препятствий для перевода средств в уполномоченные банки, в том числе и из стран, которые не ввели ограничительные меры.

— Депутаты разработали поправки, в соответствии с которыми ЦБ будет согласовывать перечень, чтобы избежать злоупотреблений при использовании льготы. Правительство предлагает отказаться от списков, но компаниям придется доказать, что к ней или ее акционерам действительно применены меры, препятствующие выполнению обязанности репатриировать валютную выручку, — сказал Валентин Моисеев.

Если правительственный вариант будет принят, то количество льготников может значительно вырасти, не сомневается Сергей Суверов. Конечно, с макроэкономической точки зрения, это уменьшит приток валюты в страну, что отразится на показателях платежного баланса, отметил он.

— Однако с учетом огромного профицита текущего счета это не должно оказать существенного влияния на курс рубля, — отметил Сергей Суверов.

Юрист Руслан Маннапов предположил, что эффект от увеличения количества льготников будет нивелирован, если к процессу будет подключен Центробанк. Это, в свою очередь, отразится на общем количестве лиц, которым будет позволено избежать репатриации, поскольку задачей ЦБ будет проведение более тщательного анализа лиц, в отношении которых вводятся санкции, считает юрист.

Анна КАЛЕДИНА, Павел ПАНОВ

