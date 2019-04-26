26.04.2019 09:20 381

Два финансиста из Ростова-на-Дону придумали "банкноту" номиналом в ноль рублей. Эти купоны не являются платежным средством, но их можно использовать как скидочный купон при расчетах в партнерских программах, в кинотеатрах, ресторанах или музеях. После получения разрешительных документов предприниматели планируют распространить свои "банкноты" в Ростовской области и Москве, уже поступили заказы на такую продукцию из музеев и зоопарков.

"Купюры" будут делать под заказ с разными изображениями. Как говорят эксперты, незамысловатая "сувенирная" идея может сделать основателей проекта миллиардерами, потому что подобный формат очень популярен на Западе, но в России им до сих пор никто серьезно не занимался. Корреспондент "РГ" увидел пилотные образцы и узнал, что будет изображено на первых "банкнотах".

Бумажка по размеру соответствует 100-рублевой купюре, есть несколько степеней защиты. Например, полоски, которые создают тон, — на самом деле микроскопическая повторяющаяся надпись "ноль рублей". Номинал выполнен с рельефным оттиском, который ощущаешь при поглаживании.

На тестовой "банкноте" изображен знаменитый Ростовский академический театр драмы имени Горького, построенный советскими конструктивистами в форме трактора. Рядом с глянцевым изображением есть QR-код. Если навести на него смартфон, на экране появится 3D-модель уникального здания. Ее можно покрутить, приблизить или отдалить. Рядом с изображением всплывает ссылка на сайт театра и афиша на ближайшие месяцы.

- "Банкноты" могут успешно заменить надоевшие всем флайеры или листовки. Театр может сделать из них оригинальные билеты или, например, дарить их как сувениры. Как показали наши исследования, люди их не выбрасывают. Наоборот, они хотят показывать ее друзьям и знакомым, — говорит один из основателей проекта Александр Сивожелезов. — Такие "банкноты" интересны практически любому бизнесу. Ссылка в QR-коде может вести на официальный сайт компании, новое меню ресторана или, например, на закрытую эксклюзивную страничку с распродажами. Заинтересованные клиенты будут периодически сканировать бумажку и проверять наличие бонусов.

Предприниматели получили разъяснения Центробанка РФ, Гознака и других профильных организаций о том, что выпуск таких "купюр" не требует каких-либо разрешений с их стороны. Заместитель директора юридического департамента Банка России А. Алаев в письме пояснил, что выдача официальных разрешений на выпуск сувенирной продукции, включающей или имитирующей официальные символы и отличительные знаки (флаги, гербы, ордена и т.п.), не относится к компетенции Банка России. По сути, эти "пустышки" — обычный, хотя и высокотехнологичный, сувенир.

Предприниматели не скрывают, что позаимствовали идею в Европе — там "нулевые" сувенирные деньги успешно используют многие туристические объекты. Сейчас ребята получают патент на товарный знак, чтобы такой купон не могли использовать другие компании.

Александр ГАВРИЛЕНКО, Мария ГОЛУБКОВА, Наталья КОЗЛОВА

