26.04.2019 09:30 336

Увеличение лимитов бесконтактной оплаты по картам Visa без введения пин-кода приведет к росту мошенничеств, считают банкиры. В общих объемах операций доля проблемных незначительна, но в абсолютном выражении, по оценкам экспертов, может достигнуть 1 млрд руб. в год. Платежная система предлагает банкам самим решать, увеличивать лимиты или нет.

На конференции по практическим аспектам борьбы с кибермошенничеством в финансовом секторе банки подняли вопрос о рисках, возникших после повышения максимальной суммы покупок, при бесконтактной оплате которых не требуется вводить пин-код в платежной системе Visa. Если раньше пользователи карт могли таким образом совершать платежи на сумму до 1 тыс. руб., то с 13 апреля максимальная сумма выросла до 3 тыс. руб.

В частности, на эту проблему обратил внимание в своем выступлении директор по мониторингу электронного бизнеса Альфа-банка Алексей Голенищев. Он напомнил, что по закону «О национальной платежной системе» в случае использования банковской карты без согласия клиента ее владелец обязан направить уведомление банку незамедлительно, но не позднее следующего дня после совершения операции. В итоге, по его словам, все операции, которые были совершены в это время и от которых отказался клиент, «банк, согласно законодательству, обязан возместить».

Господин Голенищев отметил, что уже сейчас отдельные клиенты оспаривают в банке «пачечки» подобных операций и теперь «стоит ожидать той же истории, но уже с более крупным ценником». При этом эксперт отметил, что увеличение лимита сделает мошенничества с банковскими картами для злоумышленников более привлекательными.

В кулуарах конференции другие представители банковского сообщества и эксперты отмечали, что также видят риски роста мошенничества при увеличении лимита. Если клиент называет операции по карте мошенническими, бремя обратного доказательства в таком случае лежит на банке, отмечает эксперт RTM Group Евгений Царев. По словам начальника управления статистического анализа банка «Ренессанс кредит» Сергея Афанасьева, по их исследованиям, доля мошеннических операций с бесконтактной оплатой в общем объеме незначительная, и потому даже утроение суммы платежа не потребует от банка существенных сумм компенсации хищений. Однако в целом по банковской системе в прошлом году потери от несанкционированных операций в торговых точках составили 0,3 млрд руб., а с учетом увеличения лимита могут достичь 1 млрд руб.

При этом, по словам начальника отдела по противодействию мошенничеству ЦПСБ «Инфосистемы Джет» Алексея Сизова, увеличение лимитов вряд ли повлияет на механизмы борьбы с подобным мошенничеством. «Чаще технологией бесконтактной оплаты пользуются, чтобы купить продукты, заплатить в ресторане или кафе, а мошенников интересуют высоколиквидные товары, которые легко потом сбыть,— отметил эксперт.— Антифрод системы банков зафиксирует подозрительную активность, например, если будет три операции за час — счет будет заблокирован». Если говорить про так называемый friendly fraud (мошенничество самих клиентов), то эти дела будут решаться в суде, и по ним пока нет сложившейся судебной практики, подытожил господин Сизов.

В кулуарах форума было озвучено мнение, что, возможно, имеет смысл увеличить лимит лишь по отдельным банковским продуктам. В Visa этот вопрос оставляют на усмотрение банков. По словам руководителя департамента продуктов Visa в России Станислава Исмагилова, «каким образом можно реализовать такую возможность, решают банки». Пока же банки в большинстве либо уже повысили лимиты для всех клиентов (Райффайзенбанк, «ФК Открытие», «Русский стандарт»), либо сохранили его на уровне 1 тыс. руб. (ХКФ-банк).

Впрочем, на сегодняшний день возможность для мошенников совершать покупки на 3 тыс. руб. без пин-кода ограничена возможностью терминалов в магазинах эту оплату принимать. «Это происходит потому, что пока не завершены изменения в настройках банков-эквайеров и их процессинговых центров,— отмечает гендиректор компании "Мульти карта" Кирилл Свириденко.— Кроме того, многие банки-эквайеры регулируют величину лимитов при оплате без пин-кода в соответствии с внутренними правилами рисков и договоренностью с торговыми предприятиями».

Вероника ГОРЯЧЕВА, Вадим АРАПОВ