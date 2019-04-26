Убыток санируемого силами ЦБ Московского индустриального банка (Минбанк) за март увеличился в два раза и превысил 50 млрд руб. Частично он связан с необходимостью создания резервов, частично — с отражением ожидаемых убытков. Дыра в капитале банка при этом изменилась лишь незначительно. Зато банку удалось остановить отток клиентских средств и улучшить ситуацию с ликвидностью.

Самым убыточным банком в первом квартале 2019 года оказался Минбанк, следует из опубликованной на сайте ЦБ отчетности кредитных организаций. За март его убыток вырос почти на 28 млрд руб. и достиг 50,5 млрд руб.Вторым наиболее убыточным банком квартала стал банк «Восточный» (6,5 млрд руб.), третьим — банк «Дом.РФ» (2,8 млрд руб.).

Главной причиной убытка стало решение временной администрации банка о создании резервов на возможные потери по проблемным активам на общую сумму 36,6 млрд руб., уточнили "Ъ" в Минбанке.

Применение с 2019 года новых подходов к оценке ожидаемых кредитных убытков в соответствии с МСФО 9 привело к дополнительному убытку в размере 27 млрд руб. На финансовый результат первого квартала в положительную сторону повлиял доход от списания обязательств перед собственниками кредитной организации по субординированным инструментам на сумму 12,8 млрд руб., добавили в банке.

Московский индустриальный банк Абубакара Арсамакова находится в процессе финансового оздоровления силами ЦБ с 22 января. Кредитная организация, входящая в топ-50 крупнейших банков, была убыточной около четырех лет, две трети кредитного портфеля являлись проблемными или потенциально проблемными. В начале года ЦБ предварительно оценивал дыру в капитале Минбанка в 60–100 млрд руб. Сразу после объявления о санации клиенты забрали из кредитной организации более 20 млрд руб. В феврале отток клиентских средств продолжился, хоть и был не столь значительным (см. "Ъ" от 1 апреля ).

Несмотря на резкий рост убытков, дыра в капитале банка при этом разрослась пока незначительно. По итогам первого квартала капитал банка составлял минус 16,7 млрд руб., что лишь на 0,5 млрд руб. меньше показателя февраля. Руководитель направления банковских рейтингов компании «Национальные кредитные рейтинги» Михаил Доронкин поясняет, что произошло это из-за того, что часть полученного убытка сформирована за счет «чистых оценочных резервов по ожидаемым кредитным убыткам по корпоративным кредитам». Эти резервы не применяются в пруденциальных целях и не учитываются при расчете капитала, пояснил эксперт.

Отток клиентских средств мог продолжаться и в марте. По крайней мере ЦБ предоставил Минбанку дополнительно 9,9 млрд руб. ликвидности, в результате чего общая задолженность банка перед регулятором приблизилась к 40 млрд руб. Но по итогам марта банку удалось остановить отток клиентских средств.

Вклады физлиц в банке выросли за март почти на 1 млрд руб. и достигли 191 млрд руб., тогда как юрлица забрали из банка лишь 0,4 млрд руб. (их средства сократились до 27,6 млрд руб.).

Во многом это может определяться предложением высокой ставки по вкладам, достигающей 8,5% годовых, в то время как, по данным ЦБ, топ-10 банков по объему вкладов обещает клиентам максимальные ставки в среднем на уровне 7,5%.

Виталий СОЛДАТСКИХ