26.04.2019 10:10 319

Московский метрополитен скоро начнет тестировать новую систему оплаты проезда — с помощью биометрического распознавания лиц, рассказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов на конференции Forbes «Как заработать с помощью искусственного интеллекта в России».

«В ближайшее время мы начнем тестировать систему оплаты по биометрическим данным. Если вы предварительно оставили свои биометрические данные, по ним можно будет оплатить проезд или пополнить карту «Тройка» в кассе», — заявил Ликсутов.

По словам Ликсутова, московские власти готовы активно внедрять технологию, если она покажет свою эффективность. «Но пока технология работает нестабильно даже в светлых помещениях», — признал он.

Московский метрополитен в комментарии Forbes подтвердил, что «совместно с рядом крупных организаций прорабатывает варианты проведения пилотного проекта по оплате проезда с помощью технологии распознавания лиц». «В рамках пилота компании за свой счет установят оборудование, которое сможет распознавать только те лица, которые заложены в их базы. Участие пассажиров в проекте будет исключительно добровольным: система сможет списывать средства только с тех пассажиров, которые уже дали своему банку согласие на обработку биометрических данных при проведении платежей», — объяснил метрополитен.

Для эксперимента отобран ряд станций, сейчас идет согласование технических параметров. «В ходе пилота мы установим, возможно ли в принципе массово использовать в условиях метро технологию распознавания лиц как средство идентификации пассажира при оплате проезда и на каких конкретно станциях это может быть реализовано», — объяснила пресс-служба метрополитена. В сообщении особо подчеркивается, что проект не связан с пилотом по распознаванию лиц для нужд безопасности.

Кто собирает биометрические данные

С прошлого года в России работает Единая биометрическая система, запущенная Центробанком и «Ростелекомом». Она позволяет россиянам предоставить одному из банков свои биометрические данные (изображение лица и образец голоса), чтобы затем получать банковские услуги дистанционно и в любом другом банке. По требованию ЦБ присоединиться к системе должны все банки. У некоторых банков есть свои биометрические системы. Например, Сбербанк к декабрю 2018 года собрал миллионы образцов биометрических данных клиентов — в десятки раз больше, чем государственная биометрическая база ЦБ и «Ростелекома».

Где уже тестируют биометрию вместо проездного

«Ростелеком« предлагал правительству Москвы использовать биометрическую идентификацию для оплаты проезда в общественном транспорте еще в 2017 году, говорил президент компании Михаил Осеевский. «Человек входит в общественный транспорт, у него нет никаких карточек, он ничего никуда не прикладывает: прямо по его образу идентифицируется, кто вошел, и со счета в специализированной системе списываются деньги», — описывал он, отмечая, что технология обеспечит большую проходимость в транспорте. В прошлом году тестировать новый способ оплаты начал крупнейший оператор электричек в России — Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК). «Для одной из работниц, обслуживавших турникеты, эксперимент стал неожиданностью <...>: когда она увидела, как перед пассажиром открылся турникет, хотя тот вроде бы и не использовал средства оплаты, она решила перекреститься», — описывали «Ведомости» со ссылкой на гендиректора компании Максима Дьяконова.

А в конце марта — начале апреля на станции «Октябрьское Поле» появились новые камеры — они расположены на стойках турникетов на уровне лица взрослого человека, сообщал РБК. Источник издания говорил, что на станции тестируются алгоритмы биометрической идентификации, а в проекте участвует компания VisionLabs. Гендиректор компании Александр Ханин это подтвердил. VisionLabs — резидент «Сколково», ее основной продукт — платформа распознавания лиц, которая в реальном времени идентифицирует людей, сравнивая их с изображениями в различных базах данных. Говорить о том, что такие камеры будут использоваться для оплаты проезда в метро и появятся на всех турникетах, пока преждевременно, заявила тогда пресс-служба Московского метрополитена «Российской газете».

Александр ПЯТИН, Forbes Staff, Екатерина КИНЯКИНА, Forbes Staff

