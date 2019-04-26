26.04.2019 10:30 294

Генеральная прокуратура (ГП) России направила в Мещанский суд Москвы для рассмотрения по существу без участия подсудимых дело о хищении у банка "Банк Москвы" более 14,5 миллиарда рублей, сообщили РАПСИ в пресс-службе надзорного ведомства.

"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших президента ОАО "Банк Москвы" Андрея Бородина, первого вице-президента Дмитрия Акулинина, вице-президента Алексея Сытникова, а также их подчиненных Дмитрия Строганова и Бориса Шемякина", — указали в ГП.

При этом дело будет рассмотрено заочно, без участия подсудимых из-за того, что они скрываются за границей. Как уточнили в ГП, в их выдаче российской стороне отказано.

Все фигуранты дела обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата и присвоение вверенного имущества организованной группой, в особо крупном размере).

Как полагает следствие, Бородин и остальные обвиняемые похитили более 14,5 миллиарда рублей Банка Москвы в период с 2008 по 2011 годы. Данное хищение было совершено через выдачу заведомо невозвратных кредитов, а также проведение убыточных сделок купли-продажи валюты через подконтрольные организации.