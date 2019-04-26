Рубль немного дешевеет в ожидании решения ЦБР по ставке

26.04.2019 12:00 299

Российская валюта немного дешевеет в ожидании итогов совета директоров ЦБР (13.30 МСК) — против нее играет фиксация прибыли и закрытие длинных позиций в рубле и рублевых активах перед чередой российских праздников с учетом некоторого ухудшения внешнеполитических условий для РФ.

Рыночные ожидания, подкрепленные прогнозами аналитиков, предполагают, что Центробанк сегодня сохранит ключевую ставку на уровне 7,75 процента годовых, но одновременно может смягчить свою риторику и указать на возможность снижения ставок в текущем году.

Поддержкой рублю остается дорогая нефть и остаточные продажи экспортной выручки под уплату в понедельник налога на прибыль.

К 10.20 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 64,72, и российская валюта теряет 0,1 процента от уровней предыдущего закрытия.

К евро рубль дешевеет на 0,2 процента, к 10.20 МСК котировки были вблизи 72,10.

Против рубля может играть подписанный в среду указ президента РФ Владимира Путина об упрощенном получении российских паспортов жителями Луганской и Донецкой областей Украины, вернувший в повестку дня тему конфликта на Донбассе и меру участия в нем РФ.

Нефть марки Brent сегодня в небольшом минусе, но остается вблизи полугодовых максимумов, достигнутых после решения США ужесточить санкционный режим в отношении поставок иранской нефти. Баррель сейчас оценивается в $74,13.

Доллар США с начала дня в небольшом минусе в паре с евро и к корзине из 6 валют, но остается вблизи двухлетних максимумов.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Мария ГРАБАРЬ