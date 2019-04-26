26.04.2019 17:00 295

ЦБ сохранил ставку на уровне 7,75%, однако допустил ее снижение во 2-3 кварталах.

Банк России решил сохранить ключевую ставку неизменной на уровне 7,75% годовых. В релизе ЦБ констатировал, что в марте годовая инфляция прошла локальный пик и в апреле начала замедляться. При этом регулятор еще больше смягчил риторику — если в марте речь шла о возможном снижении ставки в 2019 году, то теперь говорится о снижении уже во втором-третьем квартале, если ситуация будет развиваться в соответствии с базовым сценарием регулятора.

ЦБ признал, что решения о повышении ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 года были достаточными для «ограничения эффектов разовых проинфляционных факторов». Он по-прежнему ожидает, что инфляция вернется к таргету в 4% в первой половине 2020 года.

То, что регулятор не будет менять ставку, было ожидаемым как для аналитиков, так и для рынка. В рамках консенсус-прогноза Reuters и Bloomberg все опрошенные агентствами аналитики высказались в пользу такого сценария. А котировки фьючерсов на ставку RUONIA свидетельствовали о 76-процентной вероятности сохранения ставки.

Какие последствия?

Сохранение ключевой ставки было ожидаемым, так что реакция рынка на это решение будет спокойной, говорят аналитики. По оценке начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгия Ващенко, фондовый рынок не будет волноваться, а пара USD/RUB будет торговаться в диапазоне 64-65 рублей.

Ничего экстраординарного из-за такого решения ЦБ происходить не будет ни на денежном рынке, ни в валютно-процентных свопах, считает генеральный директор «УК Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев. Скорее влияние на ставки на рынке в сторону повышения может оказать отток с российского рынка иностранных инвесторов, если ослабление рубля продолжится, а также сокращение ликвидности в банковской системе из-за возросших объемов заимствований Минфина на рынке ОФЗ, предполагает Лосев.

Ожидать сколь-либо заметных изменений ставок кредитования пока также не приходится, уверены экономисты. По словам Лосева, банки пока будут скорее ориентироваться на другие факторы при определении ставок, а именно — на кредитное качество заемщиков и текущий уровень своей маржи. Что касается будущего и ожидаемого снижения ставки, то оно уже приведет к снижению ставок по рублевым вкладам и кредитам примерно на 0,2-0,5 процентного пункта, считает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Когда ждать снижения ставки?

Регулятор рассматривает возможность повысить ставку, но позже, говорит Антонов. Главным препятствием на пути снижения ключевой ставки пока является инфляция, говорит Ващенко из «Фридом Финанс». Именно этот показатель является наиболее важным для ЦБ.

В апреле инфляция находится на комфортном уровне. После долгого периода роста на прошлой неделе инфляция в годовом выражении начала снижаться и составила, по расчетам Райффайзенбанка, 5,2% год к году (в марте составила 5,3%). Пик инфляции, к которому с начала года из-за повышения НДС готовился регулятор, вероятнее всего, пройден, писали аналитики в своих обзорах в преддверии заседания ЦБ.

Однако не все проинфляционные риски себя исчерпали. Инфляционные ожидания, которые Банк России также учитывают, остаются высокими и незаякоренными, отмечают в Ренессанс Капитал. «Ожидания населения заметно выросли из-за повышения НДС и остаются чувствительными к текущей динамике цен, а также изменениям валютного курса», — пишет в обзоре аналитик компании Андрей Мелащенко. «Несмотря на то, что пик инфляции, скорее всего, пройден, не все компании скорректировали свои цены в соответствии с повышением НДС, последнее может потребовать дополнительного времени», — считают в компании.

Экономисты не ждут снижения ставки ЦБ раньше второго полугодия. В любом случае, подтолкнуть регулятора к снижению может именно замедление темпов инфляции. Если в течение двух месяцев подряд инфляция будет находиться ниже 5% год к году, это может стать «мощным сигналом для будущего снижения ключевой ставки», считает Георгий Ващенко.

Людмила ПЕТУХОВА, Forbes Staff

