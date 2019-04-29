29.04.2019 08:50 368

В начале второго квартала на рынке долга в секторе микрофинансовых организаций наметилось оживление. Сразу две крупные компании — «Мигкредит» и «Онлайн Микрофинанс» — зарегистрировали на Московской бирже выпуски облигаций. Это первые размещения в секторе после скандального дефолта МФК «Домашние деньги». По мнению экспертов, уровень доверия инвесторов к рынку микрофинансирования остается низким.

На рынке публичного долга в секторе микрофинансирования и микрокредитования могут появиться еще два игрока. 26 апреля Московская биржа присвоила идентификационный номер выпуску биржевых облигаций компании «Онлайн Микрофинанс». Ранее биржа зарегистрировала программу облигаций компании «Мигкредит» объемом 5 млрд руб.

Сейчас в обращении находятся пять выпусков облигаций четырех МФК («Мани Мен», «КарМани», «4Финанс» и «СМСФинанс») общим объемом 1,5 млрд руб. Все они были размещены с декабря 2017 по начало апреля 2018 года.

Оживление на рынке публичного долга в микрофинансовом секторе обозначилось впервые с дефолта по облигациям МФК «Домашние деньги» (см. "Ъ" от 26 апреля 2018 года), положившего начало банкротству некогда крупнейшего игрока. За прошедший год на рынок не вышел ни один новый эмитент, старые же игроки новых выпусков не размещали. «Дефолт компании будет влиять на весь сектор, но нельзя судить о нем по одному из игроков»,— говорит старший директор рейтингов финансовых институтов НРА Карина Артемьева.

По словам сооснователя и одного из бенефициаров IDF Holding Ltd (в его состав входят компании «Мани Мен» и «Онлайн Микрофинанс») Бориса Батина, банкротство «Домашних денег» — это негатив, с которым рынку приходится жить. Однако, уточняет бизнесмен, выбор временного периода для размещения облигаций обусловлен в первую очередь стратегией развития бизнеса. Размещение планируется на конец мая — июнь. Пока параметры выпуска не раскрываются, но, по информации "Ъ", они близки к параметрам выпуска биржевых облигаций «Мани Мен» и составят 300–500 млн руб. «С учетом того, что мы отличаемся от ДД по бизнес-модели, операционному управлению, финпоказателям, исполнению обязательств и т. д., на наши планы их банкротство не повлияло»,— добавляет глава МФК «Мигкредит» Олег Гришин.

Вместе с тем, отмечают эксперты, ожидать всплеска активности микрофинансовых компаний на рынке облигаций в ближайшее время не стоит. «Облигационный рынок в секторе замер по нескольким причинам. И основная из них — высокая стоимость размещений. Выход на рынок долга для МФО и МКК в текущей ситуации имеет смысл только тогда, когда есть эффект масштаба — регистрировать небольшие выпуски просто не имеет смысла»,— считает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. По его словам, микрофинансовый рынок еще незрелый и у большинства компаний другие проблемы — где взять капитал и клиентскую базу. «Формирование диверсифицированной базы фондирования — одна из самых сложных задач для МФО, поскольку, с точки зрения инвесторов, это традиционно высокорискованный сектор. Публичный долговой рынок доступен только для самых устойчивых компаний»,— согласен гендиректор компании «Национальные кредитные рейтинги» Кирилл Лукашук.

С другой стороны, отмечает госпожа Артемьева, в ситуации, когда получить фондирование от банков сложно (нет четких методик по оценке финансового положения таких компаний, чтобы сформировать резерв, есть производная от негативного социального фона и т. п.), привлечение средств через облигации становится привлекательным путем для МФО и МКК.

При этом компаниям придется предлагать инвесторам премию не только за свой риск, но и за риск отрасли в целом. Господин Гришин отмечает, что в качестве дополнительного способа увеличения интереса инвесторов к будущему выпуску «Мигкредит» предложит ежеквартальный купон и амортизацию начиная с шестого месяца. По словам господина Батина, «Онлайн Микрофинанс» будет предлагать ставку, приближенную к доходности «Мани Мен». Сейчас она находится на уровне 14% годовых. Господин Уклеин полагает, что «Онлайн Микрофинанс» и «Мигкредит» должны будут предложить инвесторам ставку выше — на уровне 15–16% годовых, чтобы размещения имели успех.

Мария САРЫЧЕВА, Светлана САМУСЕВА