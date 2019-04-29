29.04.2019 09:00 358

Некоторые системы денежных переводов установили ограничения на отправку средств в четыре страны – Вьетнам, Казахстан, Киргизию и Китай, пишут «Ведомости».

Введение лимитов газете подтвердили сети Contact и «Золотая корона», не называя причин. Western Union на своем сайте предупреждает, что в эти четыре страны с 16 апреля можно будет отправить не больше 100 тыс. рублей в месяц. «Юнистрим» и Blizko на запрос «Ведомостей» не ответили, комментарий MoneyGram газете получить не удалось.

Борьба Центробанка

Установить лимиты на отправку средств от компаний потребовал Центробанк, рассказали изданию три источника, знающих это от сотрудников платежных систем. По словам собеседников газеты, так ЦБ борется с сомнительными операциями: зачастую наличные деньги переводят иностранцы, торгующие на рынках, для оплаты товаров. При этом они не регистрируются как индивидуальные предприниматели и не создают юрлица.

Об этой схеме глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила в письме президенту в конце января, писал «Интерфакс». Объем серого импорта Набиуллина тогда оценила в 10 млрд рублей каждый месяц, уточняло агентство. Средства отправляли из точек неподалеку от рынков, получателями становились торговые склады в Киргизии и Вьетнаме, куда приходили товары из Китая и Вьетнама, добавлял «Интерфакс». Набиуллина предложила президенту поручить налоговой службе усилить контроль за контрольно-кассовой техникой, а МВД – за исполнением миграционного законодательства.

По данным «Интерфакса», Владимир Путин в конце февраля поручил правительству и ФСБ проработать меры борьбы с теневым оборотом наличных и товаров. В начале марта МВД провело обыски на московских рынках «Москва», «Садовод» и «Фуд Сити», принадлежащих миллиардерам Году Нисанову и Зараху Илиеву. В МВД тогда уточнили , что проверяли соблюдение миграционных законов.

Чем обернутся лимиты

Как заявила «Ведомостям» предправления «Национальгого платежного совета» Алма Обаева, закон не налагает на системы денежных переводов требования по ограничению отправки средств без открытия счета. По мнению Обаевой, меры Центробанка затруднят ведение незаконной предпринимательской деятельности, однако обойти ограничение легко – привлечь к переводам больше людей. Неназванные сотрудники систем переводов полагают, что рядовых отправителей лимиты не коснутся, поскольку трудовые мигранты в среднем зарабатывают 35 тысяч рублей. Представитель «Золотой короны» не исключил риск перетекания оборота в неформальные каналы перевода средств после введения лимитов.

Киргизия занимает второе место по объему переводов из России — $1,3 млрд, показывают данные Центробанка за 2018 год. Китай на четвертом месте ($675 млн), Казахстан на седьмом ($392 млн), Вьетнам – на 12-м ($175 млн).

Ринат ТАИРОВ, Forbes Staff

