29.04.2019 09:30 426

Как стало известно "Ъ", Симоновский райсуд Москвы вернул в Генпрокуратуру для устранения нарушений дело бывшего вице-президента обанкротившегося четыре года назад Первого чешско-российского банка (ПЧРБ) Дмитрия Меркулова, похитившего, по версии СКР, более 400 млн руб. из средств кредитного учреждения, в свое время финансировавшего «Национальный фронт» Марин Ле Пен и размещавшего активы ЦБ Ирана. Суд пришел к выводу, что следователи так и не смогли установить, где и как именно господин Меркулов якобы совершил преступление. Это уже второй возврат дела судом.

Очередное рассмотрение дела Дмитрия Меркулова началось в Симоновском суде столицы в феврале этого года. Еще на предварительных слушаниях сторона защиты просила вернуть материалы в Генпрокуратуру, мотивируя это тем, что Следственный комитет России так и не смог пояснить в обвинительном заключении, какое именно преступление совершил бывший вице-президент ПЧРБ. Как рассказывал ранее "Ъ" , господин Меркулов обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата или присвоение). Однако, как указывали адвокаты, следователи ГСУ СКР посчитали, что господин Меркулов совершил сразу оба предусмотренные 160-й статьей деяния, хотя они фактически взаимоисключающие. Впрочем, судья Дмитрий Мерзляков тогда защитникам отказал и начал рассматривать уголовное дело по существу. За два месяца был изучен ряд материалов дела, которое в целом насчитывает почти 90 томов, кроме того, суд начал вызывать на допросы свидетелей.

Неожиданный поворот в процессе произошел после допроса представителя Агентства по страхованию вкладов, являющегося потерпевшим по делу. «Мы готовились к дальнейшим действиям, собирались допросить нашего обвиняемого, но судья по собственной инициативе вдруг поставил вопрос о возврате дела заместителю генпрокурора»,— рассказал "Ъ" один из адвокатов Дмитрия Меркулова. Он добавил, что сторона защиты это решение, конечно же, поддержала, в то время как прокурор и представитель АСВ были против. А основанием для судебного решения стала «невозможность» вынести приговор: как оказалось, следствие так и не установило место окончания совершения преступления (от этого зависит, например, территориальная подсудность дела). Кроме того, суд обратил внимание на существенную разницу в описаниях одного и того же преступления, которое господин Меркулов совершил как исполнитель, а совладелец и председатель правления ПЧРБ Роман Попов — как организатор.

Надо отметить, что, вернув дело, судья продлил обвиняемому срок содержания в СИЗО еще на два месяца. В результате решением судьи Мерзлякова остались недовольны все стороны: прокуратура в Мосгорсуде обжалует возвращение дела, а защита — продление ареста фигуранта. «Человек провел под стражей несколько лет, а суды уже дважды отказывают в рассмотрении дела исключительно из-за откровенных недоработок и упущений следователей»,— возмущаются защитники.

Напомним , что почти год назад Никулинский суд уже возвращал дело ПЧРБ так же из-за того, что невозможно было установить его подсудность.

Как рассказывал "Ъ" , заявления о якобы имевших место хищениях в ПЧРБ появились вскоре после отзыва у него лицензии и последовавшего банкротства летом 2016 года. Поводом стало низкое качество активов при «неадекватной» оценке взятых на себя рисков. Кредитное учреждение было создано по инициативе правительства Чехии в 1996 году, а позже было известно тем, что финансировало «Национальный фронт» Марин Ле Пен, а ЦБ Ирана размещал там свои средства. Совладелец и председатель правления ПЧРБ Роман Попов и его заместитель Ольга Арсентьева уехали за границу, им обвинения в хищении предъявили заочно. В рамках уголовного дела был задержан только Дмитрий Меркулов, хотя он к моменту введения в ПЧРБ временной администрации успел проработать в банке всего две недели. По мнению СКР, сначала вице-президент банка по сильно заниженной стоимости продал долю банка в ООО «Вектра», являющемся управляющей компанией ООО «Вектра-Актив недвижимость», а позже якобы также за бесценок отдал в чужие руки помещения банка в центре Москвы. Следствие, как и представители АСВ, считало, что общий ущерб от этих двух сделок составил более 2 млрд руб. Сам же господин Меркулов настаивал на своей невиновности, а его адвокаты предъявляли решения арбитражных судов, которые подтвердили «чистоту» этих контрактов. В результате сумма ущерба сократилась до 410 млн руб., при этом следствие пришло к выводу, что оплата сделок деньгами самого же банка была фиктивной.

Отметим, что Дмитрий Меркулов является фигурантом еще одного уголовного дела. До прихода в ПЧРБ он работал в разорившемся на год раньше банке «Таурус» и стал фигурантом расследования мошеннического хищения (ст. 159 УК РФ) средств этого кредитного учреждения. По данным следователей СКР, еще в 2014–2015 годах группа аферистов выкупила банк у его бенефициара Валерия Толкачева, после чего целенаправленно выводила из него деньги, а после отзыва лицензии пыталась похитить у АСВ порядка 0,5 млрд руб. путем создания «липовых» вкладчиков, имеющих право на страховое возмещение. Уголовное дело еще расследуется, до суда дошел только один эпизод — о хищении 235 млн руб. под видом покупки земель в Калужской области. По делу проходят не признающие свою вину экс-председатель правления «Тауруса» Андрей Подгорнов, Агустин Моралес Эскомилья, предположительно являвшийся теневым владельцем банка, и четыре сотрудницы кредитного учреждения. Все они свою вину категорически отрицают. Еще два фигуранта расследования — бизнесмены Игорь Рич и Наталья Норимова — по делу банка «Таурус» вину признали. Недавно с разницей в один месяц они по приговору суда получили одинаковое наказание — по четыре года колонии общего режима и небольшому штрафу. С приговором они, кстати, не согласились, посчитав его излишне суровым, и обжаловали его. Впрочем, решение по Игорю Ричу апелляционная инстанция Мосгорсуда уже признала законным.

Между тем дело Андрея Подгорнова, Агустина Моралеса Эскомильи и их предполагаемых подельников с конца февраля слушается в Тверском суде Москвы. «Изучаются материалы дела, вызываются свидетели, подсудимые своей вины не признают»,— сообщил "Ъ" один из участников процесса.

Надо отметить, что Дмитрию Меркулову по этому делу было предъявлено обвинение еще в марте 2017 года, но об избрании ему меры пресечения следователи не ходатайствовали. Поэтому у господина Меркулова сейчас появилась возможность выйти на свободу: если Мосгорсуд сочтет продление его ареста по делу о хищениях в ПЧРБ необоснованным, то СКР вряд ли сможет убедить суд в необходимости его нового ареста в рамках другого расследования, которое идет уже больше двух лет.

Сергей СЕРГЕЕВ