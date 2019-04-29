29.04.2019 10:30 479

Центральный банк (ЦБ) РФ подал заявление о признании банкротом АО «Коммерческий банк «Иваново» (80,2% акций принадлежало бывшему члену Палаты представителей США от Северной Каролины Чарльзу Тейлору), говорится в материалах Арбитражного суда Ивановской области.

Регулятор 5 апреля издал приказ об отзыве у банка лицензии на осуществление банковских операций.

«Ключевым направлением деятельности банка «Иваново» являлось кредитование компаний и физических лиц. При этом более 70% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды. Основным источником финансирования этой деятельности были привлеченные денежные средства населения (на их долю приходилось около 90% всех привлеченных банком средств)», — сообщил ЦБ РФ.

Кроме того, банк «Иваново» допустил ряд нарушений в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, он представлял регулятору неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Также банк систематически занижал величину необходимых к формированию резервов, а также завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения, отметил регулятор.

Кредитная организация, по информации ЦБ, осуществляла «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов и нарушала другие федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.

В банк была назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Банк «Иваново» является участником системы страхования вкладов.