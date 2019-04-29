Рубль пытается расти в последний день налогового периода

29.04.2019 10:40 405

Рубль пытается расти к доллару утром понедельника, и на его стороне остаточные продажи экспортной выручки под уплату сегодня налога на прибыль, а также небольшое ослабление доллара в паре с евро на форексе.

Против же могут играть ожидания снижения активности экспортеров в ближайшее время, а также нежелание оставлять рискованные позиции на длинные российских майские праздники.

К 10.15 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 64,69, и российская валюта набирает пять копеек от уровней предыдущего закрытия.

К евро рубль дешевеет на три копейки, к 10.15 МСК котировки были вблизи 72,20.

На форексе евро в небольшом плюсе против доллара, котировки вблизи $1,1165.

Нефть марки Brent в минусе, и баррель сейчас оценивается в $71,66 (-0,7 процента).

Сегодня в России завершается уплата налога на прибыль, который оценивается аналитиками в 250-430 миллиардов рублей.

"На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможно продолжение консолидации немногим ниже уровня 65 рублей за доллар", — считает Антон Старцев из компании Олма.

"Краткосрочные настроения все еще остаются коррекционными, в связи с чем фиксация прибыли в течение дня может возобновиться", — предупредила Елена Кожухова из компании Велес Капитал.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ