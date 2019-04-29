29.04.2019 10:00 472

Меньше половины россиян, 46 процентов, смогут отдохнуть от работы на майские праздники. К такому выводу пришли эксперты сервиса Rabota.ru. Также специалисты узнали, как компании компенсируют россиянам работу в праздничные дни, и что предпочтут сами работники — дополнительный заработок или полноценный отдых.

Всего для исследования было опрошено 1600 экономически активных россиян, имеющих постоянную работу.

Итак, 46 процентов опрошенных будут отдыхать от работы на майских каникулах. У 24 процентов сменный график работы, который выпадает на праздничные дни. Еще 22 процента работников проведут часть майских праздников на работе. И 8 процентов респондентов будут трудиться во время праздников в режиме пятидневной рабочей недели.

Из тех, кто работает в праздник, 48 процентов получат компенсацию за это по обычной ставке. 25 процентов — двойную оплату. Выход на работу в праздники у 12 процентов опрошенных пройдет в "добровольно-принудительном" порядке и не будет оплачен. Самым малочисленным вариантом компенсации работы в майские праздники стали дополнительные выходные дни, их получат лишь 7 процентов участников.

40 процентов респондентов предпочли бы работать во время праздничных дней в обычном режиме, чтобы получить дополнительную денежную компенсацию. Отдохнуть несколько дней, а остальное время работать, хотели бы 25 процентов опрошенных. 35 процентов между деньгами и отдыхом выбрали бы отдых.

Марина ГУСЕНКО

