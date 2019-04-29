29.04.2019 12:40 397

Мещанский суд Москвы приговорил Виктора Захарченко (отца полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко) к 4 годам колонии общего режима за растрату в особо крупном размере, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

Второй фигурант уголовного дела — бывший председатель правления банка "Московское ипотечное агентство" Владимир Корьевкин — получил 4 года и 6 месяцев лишения свободы.

Также суд назначил Захарченко штраф в размере 800 тысяч рублей, а Корьевкину — в 900 тысяч рублей.

В понедельник более чем за час до оглашения назначенных подсудимым сроков вышел релиз Генеральной прокуратуры РФ, в котором содержались сведения о решении суда, однако оно не совпало с итогом. Сообщение с сайта ведомства было удалено.

В ходе прений гособвинение просило суд назначить отцу полковника Захарченко 5 лет колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей, а в отношении Корьевкина прокуроры запросили 6 лет колонии со штрафом в том же размере.

По версии следствия, старший Захарченко фиктивно устроился на работу на должность вице-президента в вышеупомянутую кредитную организацию, но трудовой деятельности не совершал: он не имел рабочего пропуска, корпоративного почтового ящика и не появлялся на рабочем месте. Ущерб банку, причиненный таким образом, по версии Следственного комитета РФ, составил около 5 миллионов рублей, а действия Корьевкина повлекли ущерб в размере 1,5 миллиона рублей.

При этом банк, признанный потерпевшей стороной, заявил к Корьевкину и Захарченко солидарный иск о компенсации материальных и имиджевых потерь на 12 миллионов 300 тысяч рублей. Уволен из банка Захарченко был сразу же после задержания его сына по подозрению в совершении коррупционных преступлений.