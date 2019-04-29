29.04.2019 14:37 444

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5% годовых. Новые условия по программе «Ипотека с господдержкой» действуют с 29 апреля, сообщил банк.

Льготную ставку могут получить те семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го родился второй или последующий ребенок. Для оформления кредита банк требует оформления личного и имущественного страхования. Первоначальный взнос составит не меньше 20% от стоимости жилья, максимальный срок кредитования — 30 лет. Базовая ставка будет действовать весь срок кредита. Заем можно получить как для готового, так и строящегося нового жилья. На Дальнем Востоке условия действуют и для вторичного рынка и жилых домов с участками. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для других регионов — 6 млн рублей.

В марте на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным президент Владимир Путин потребовал , что банки «давали именно чистую процентную ставку 6% и ничего сверху не накручивали, чтобы никаких навязанных услуг не было». Костин в ответ пообещал, что возьмет это под личный контроль.

Предоставлять льготную ипотеку семьям, где родился второй или третий ребенок, Путин предложил в конце 2017 года, за несколько месяцев до очередных президентских выборов. Такие семьи получили право на субсидирование ипотечной ставки в размере, превышающей 6%, при покупке жилья на первичном рынке или рефинансировании ранее полученных ипотечных кредитов. Изначально льготную ставку семьи могли получить только на первые три года при рождении второго ребенка или на пять лет при рождении третьего ребенка. По истечении этого срока семья должна была выплачивать кредит в полном размере. В начале этого года в послании Федеральному собранию Путин признал , что программа почти не работает: льготой за все время воспользовались всего 4,5 тысячи семей. Причиной он назвал действующее ограничение срока субсидирования ставки. В апреле правительство расширило льготную ставку на весь срок кредита. По словам Путина, эта мера обойдется в почти 60 млрд рублей за 2019–2021 годы. В бюджете 2018 года на программу было заложено 5,9 млрд рублей.

Крупнейший российский банк — Сбербанк — сейчас обсуждает с Минфином автоматизацию и ускорение механизма компенсации банку доходов, недополученных по льготной ипотеке, сообщил недавно глава банка Герман Греф. «Мы получаем с большим опозданием компенсацию от государства, фактически это снижает нашу доходность, естественно», — пояснил он (цитата по ТАСС ).

В первом квартале 2019 года число выданных банками ипотечных кредитов сократилось на 5% по сравнению с тем же периодом годом ранее, писали «Ведомости» со ссылкой на данные Дом.РФ и Frank RG. Опрошенные газетой аналитики связывали это с ростом кредитных ставок.

Ринат ТАИРОВ, Forbes Staff

