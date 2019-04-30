Сколько будут стоить доллар и евро к концу недели

30.04.2019 08:00 406

На прошлой неделе российская валюта значительно подешевела к доллару и евро из-за снижения интереса инвесторов к рисковым активам.

Рубль не получил особой поддержки и от налогового периода, давление на его курс также усилила подешевевшая нефть. Однако на этой неделе российская валюта способна отыграть часть потерь, допускают аналитики.

Факторами поддержки спроса на рисковые активы в ближайшие дни могут выступить данные по производственному сектору Китая, а также торговые переговоры между Китаем и США, которые начинаются во вторник, 30 апреля, отмечают аналитики Нордеа-банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов.

Рубль не получил особой поддержки и от налогового периода, давление на его курс также усилила подешевевшая нефть. Однако на этой неделе российская валюта способна отыграть часть потерь, допускают аналитики.

Факторами поддержки спроса на рисковые активы в ближайшие дни могут выступить данные по производственному сектору Китая, а также торговые переговоры между Китаем и США, которые начинаются во вторник, 30 апреля, отмечают аналитики Нордеа-банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов.

Роман МАРКЕЛОВ