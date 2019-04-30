30.04.2019 08:10 439

Банк «Восточный», исполняя предписание ЦБ по доформированию резервов, параллельно распускал другие резервы по кредитам, а также был вынужден продать высоколиквидные ценные бумаги. В результате пошатнулось финансовое положение банка: он показал наихудшее значение норматива достаточности капитала во всей банковской системе, а также оказался на втором месте в списке самых убыточных банков. Теперь, по оценке экспертов, «Восточный» нуждается в пополнении капитала.

Из отчетности банков за март, опубликованной ЦБ, видны существенные изменения в балансе банка «Восточный», который в середине апреля сообщил, что доформировал резервы на 11,8 млрд руб. По словам источника "Ъ" в «Восточном», банк получил предписание ЦБ о доформировании резервов в конце марта, а срок его исполнения был «до 1 апреля». Таким образом, все последствия исполнения предписания должны отражаться в мартовской отчетности.

Из отчетности же можно сделать вывод, что суммарные резервы по кредитному портфелю не выросли, а сократились.

«Просроченная задолженность физических лиц сократилась на 2,1 млрд руб., юридических лиц — на 0,2 млрд руб.»,— обращает внимание руководитель департамента финансовых рейтингов НРА Карина Артемьева. И банк «как минимум на эти суммы восстановил резервы», отмечает эксперт.

Собеседник "Ъ", близкий к банку, полагает, что рост резервов не виден в отчетности из-за досрочного возврата кредитов крупными клиентами — банк высвободил резервы по одним кредитам и направил их на формирование по другим кредитам, по которым есть предписание ЦБ. В пресс-службе «Восточного» утверждают, что банк не распускал резервы, но подтверждают, что он «активизировал корпоративное взыскание».

Судя по балансу банка, предписание касалось не только кредитного портфеля. «Восточному» в марте пришлось переоценить акции (–2,7 млрд руб.) и недвижимость (–4,7 млрд руб.). Кроме того, не исключено, что для исполнения предписания регулятора банк продал ОФЗ на сумму около 11 млрд руб.

В итоге «Восточный» в марте получил убыток в размере 7,2 млрд руб. В первые два месяца 2019 года у банка был положительный финансовый результат (около 570 млн руб. прибыли), поэтому по итогам первого квартала убыток составил 6,5 млрд руб. Худший квартальный результат среди российских банков показал только находящийся на санации Минбанк (убыток свыше 50 млрд руб.). Отрицательный финансовый результат оказал негативное влияние на капитал «Восточного»: если по итогам февраля он составлял 38,8 млрд руб., то по итогам марта сократился до 28 млрд руб.

Потеря почти 11 млрд руб. капитала привела к снижению норматива достаточности капитала до 8,5% (минимально допустимый уровень — 8%). Это самый низкий показатель во всей банковской системе. Норматив достаточности базового капитала банка тоже оказался вблизи допустимого минимума — 4,9%, при нормативном значении 4,5%. Хуже «Восточного» по этому показателю лишь два санируемых банка — «Пересвет» и «Таврический». Кроме того, «Восточный» потерял за месяц 20% (4,2 млрд руб.) средств юрлиц, а также 1,1 млрд руб. средств населения. Этот отток он компенсировал, разместив у себя дополнительные средства Федерального казначейства на сумму 10 млрд руб.

Эксперты считают, что «Восточный» нуждается в срочном увеличении объема собственных средств.

«Норматив достаточности капитала вплотную приблизился к предельному значению,— отмечает управляющий директор по методологии агентства НКР Станислав Волков.— Такая ситуация требует немедленных мер по докапитализации или сокращению активов под риском». По оценке заместителя директора группы банковских рейтингов АКРА Михаила Полухина, сейчас банку необходима докапитализация минимум на 5 млрд руб., чтобы начать соблюдать обязательные нормативы ЦБ с надбавками.

Виталий СОЛДАТСКИХ