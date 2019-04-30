30.04.2019 08:30 400

Сбербанк может недоплатить ЦБ в виде дивидендов более 661 млрд рублей в течение ближайших трех лет. Такие риски видят в Счетной палате, рассказали «Известиям» в контрольном органе. Там отметили, что госбанк в 2016-2018 годах ни разу не направлял на выплату дивидендов 50% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). В госбанке чужие оценки комментировать отказались, но при этом подчеркнули, что планируют прийти к 50%-й планке в следующем году. ЦБ направляет в бюджет все доходы от участия в капитале Сбербанка. В целом, по прогнозам Счетной палаты, за три года казна недополучит от дивидендов госкомпаний 1,3 трлн рублей, таким образом, на Сбербанк приходится половина этой суммы.

Не дотягивают до половины

По оценкам Счетной палаты, еще как минимум три года Сбербанк не будет направлять на дивиденды 50% от своей чистой прибыли по МСФО. Центробанк может недополучить от крупнейшего госбанка 661 млрд рублей в 2019–2021 годах, сообщили «Известиям» в СП.

Государство владеет Сбербанком через ЦБ. Ему принадлежит 50% акций и одна голосующая. Сбер выплачивает дивиденды Банку России, а тот уже делает отчисления в казну. По федеральному закону №454 от 28 ноября 2018 года, доходы ЦБ, полученные в 2019-м от участия в капитале Сбербанка по итогам 2018-го, будут перечислены в бюджет в полном объеме до 1 августа.

В Счетной палате ожидают, что в общей сложности в 2019–2021 годах бюджет недополучит от дивидендов крупнейших акционерных обществ с государственным участием 1,3 трлн рублей. Таким образом, на Сбербанк приходится половина этой суммы.

В контрольном органе отметили, что в положении о дивидендной политике банка не указано конкретного размера отчислений, которые «Сбер» должен направлять на выплаты, но установлено, что банк будет стремиться в течение трех лет повышать его до 50% по МСФО. В Счетной палате подчеркнули, что решение о выплатах принимается общим собранием акционеров, а наблюдательный совет только дает рекомендации.

Фактически от чистой прибыли ПАО «Сбербанк России», определенной на основе консолидированной отчетности по МСФО, на выплату дивидендов было направлено: в 2016 году — 20%, в 2017-м — 25%, в 2018-м — 36,2%, заявили в контрольном органе.

Вывод о рисках недопоступления неналоговых доходов в части дивидендов основаны на анализе фактических выплат, размер которых в предыдущие три года в среднем составлял около 27,1%, уточнили в СП.

В ЦБ оперативно не ответили на вопрос «Известий» о реалистичности прогнозов Счетной палаты.

В пресс-службе Сбербанка «Известиям» сообщили, что не комментируют чужие оценки. При этом в кредитной организации отметили, что планируют заплатить 50% от чистой прибыли в виде дивидендов в 2020 году по итогам работы за 2019 год. Ранее банк сообщил, что в этом году по итогам 2018-го заплатит акционерам 43,5% от заработанного. Для кредитной организации это рекордный размер.

Впрочем, Сбербанк — не единственная госкомпания, которая направит в этом году на дивиденды меньше 50%. Ранее первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, который также возглавляет набсовет ВТБ, заявил, что банк выплатит акционерам 15%. В пресс-службе ВТБ на вопрос «Известий», планирует ли кредитная организация переходить на 50-процентную выплату дивидендов в будущем, сообщили, что этот вопрос находится в компетенции основного акционера банка — правительства РФ.

Держат планку

В пресс-службе Минфина ранее говорили «Известиям», что проводится последовательная политика по увеличению доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов, до 50% от чистой прибыли по МСФО. Большинство компаний уже перешли на этот принцип. Так, в 2018 году поступления дивидендов выросли на 61 млрд рублей или на четверть от 2017 года, подчеркнули в министерстве.

«Известия» спросили крупнейшие госкомпании страны, сколько они направят на выплату акционерам в этом году. В «РусГидро» заявили, что решение по итогам 2018 года еще не принято. При этом в компании отметили: совет директоров утвердил положение о дивидендной политике в новой редакции, поддержав предложения менеджмента об изменении методики расчета выплат. Теперь базовым сценарием будет 50% от величины прибыли по МСФО.

В Совкомфлоте рассказали, что уже раскрыли информацию по своим дивидендам: компания заплатит 50% по Российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ). В Ростелекоме отметили, что еще не принято решение о дивидендах за 2018 год. Однако согласно дивидендной политике, компания будет стремиться в течение 2019-2021 годов выплачивать не менее 75% от свободного денежного потока, но не меньше 5 рублей на акцию.

В материалах на сайте «Роснефти» сообщается, что компания еще в 2017 году утвердила дивидендную политику, в соответствии с которой выплаты производятся два раза в год и составляют не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. Госкомпания Дом.РФ ранее объявила, что заплатит в этом году в бюджет дивиденды в размере почти 80%. В «Алросе» также намерены направить на дивиденды 80% свободного денежного потока и чистой прибыли по МСФО. Это рекордный размер выплат, подчеркнули в компании.

Направлять на выплаты акционерам 50% от чистой прибыли — нормальная международная практика, отметил доцент РАНХиГС Алисен Алисенов. По его словам, ранее российские компании не могли платить половину своих доходов из-за кризиса и низких цен на нефть, однако сейчас экономическая ситуация значительно улучшилась. Эксперт подчеркнул, что дивиденды должны стать одним из источников финансирования нацпроектов.

С этого года правительство решило сделать исключение, предоставив возможность направлять на дивиденды меньше 50% госкомпаниям, подпавшим под санкции, напомнил аналитик «Финама» Алексей Калачев. По его словам, таких уже много, и с этим также может быть связано опасение руководства Счетной палаты, что бюджет недополучит дивидендов.

Инна ГРИГОРЬЕВА