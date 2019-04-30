30.04.2019 08:40 396

Третий этап кампании по добровольному декларированию зарубежных счетов и активов стартует в России не с 1 мая , как ожидалось ранее, а с 1 июня. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Минфина.

Там уточнили, что поправки с новой датой будут внесены в законопроект, который находится на рассмотрении Госдумы, ко второму чтению. Оно может состояться 18 мая.

Условия "продленной" кампании по добровольному декларированию зарубежных счетов и активов предполагают, что воспользоваться могут те, кто готов перевести деньги и активы в Россию (раньше такого требования не было). Все действовавшие во время проведения второго этапа амнистии гарантии — освобождение от налоговой, административной и уголовной (по некоторым экономическим статьям) ответственности за нарушения налогового и валютного законодательства — при соблюдении этих условий сохраняются.

Продлена будет и увязанная с амнистией льгота, подразумевающая освобождение владельцев контролируемых иностранных компаний (КИК) от налога на доходы физлиц при условии, что они станут налоговыми резидентами РФ в этом году.

Активы, которые будут возвращаться из-за рубежа в это время, предлагается регистрировать в специальных административных районах (САР) на острове Русский в Приморском крае или Октябрьский в Калининградской области. Они были созданы в 2018 году для защиты бизнеса от воздействия западных санкций и привлечения крупных компаний в российскую юрисдикцию. Зарегистрированные за границей компании могут "перепрописаться" в России, инвестировав в экономику региона 50 миллионов рублей.

Возвращаемые активы предлагается регистрировать на островах Русский и Октябрьский

Для резидентов таких районов действует льготное налогообложение. Они не платят налоги с прибыли от продажи активов и с дивидендов, а налог на выплаченные дивиденды ограничен пятью процентами. Доступ к сведениям об их бенефициарах ограничен: его имеют только управляющая САРом компания, надзорные органы и суды.

Продлить амнистию капитала как минимум еще на год поручил президент Владимир Путин. Первый этап кампании по добровольному декларированию счетов и активов проходил с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016-го, второй — с 1 марта 2018-го по 28 февраля 2019-го. Федеральная налоговая служба отмечала устойчивый интерес к амнистии. В ведомстве это объясняли беспрецедентным по мировым стандартам уровнем гарантий прав для ее участников.

Кроме того, в Федеральной налоговой службе отмечали эффективность системы автоматического обмена финансовой информацией с другими странами. С помощью такого обмена государства-участники могут получать сведения о счетах своих налогоплательщиков за границей, после чего предпринимать в отношении них адресные проверки.

Первую отчетную кампанию по автоматическому обмену Федеральная налоговая служба завершила в конце 2018 года. В феврале глава службы Михаил Мишустин говорил, что российские налоговики в 2018 году получили финансовую информацию от 58 стран. Сейчас в автоматическом режиме происходит обмен информацией о финансовых счетах с более чем 70 юрисдикциями.

В марте стало известно, что от автоматического обмена с Россией отказалась Великобритания. Как поясняли в Федеральной налоговой службе, эта страна продолжит предоставлять финансовую информацию России, но не в рамках автоматического обмена, а по запросу.

Юлия КРИВОШАПКО

