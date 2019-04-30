30.04.2019 08:50 332

В России стало меньше граждан — потенциальных банкротов. По данным на конец I квартала 2019 года, 337,7 тыс. клиентов банков можно признать несостоятельными должниками. Об этом говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс», с которым ознакомились «Известия». В январе–марте 2018-го таких неплательщиков было на 18% больше. Показатель снижается последние три года. Потенциальное банкротство далеко не всегда переходит в реальное, поскольку существуют досудебные механизмы урегулирования ситуации — в том числе реструктуризация кредитов, отмечают эксперты.

Россияне реже оказываются в предбанкротном состоянии. По данным на конец марта 2019 года, из 42 млн банковских клиентов лишь 337,7 тыс. могут быть признаны несостоятельными, следует из расчетов бюро кредитных историй «Эквифакс», с которыми ознакомились «Известия». Годом ранее потенциальных банкротов было 410 тыс.

Показатель снижается на протяжении трех лет, отметили в «Эквифакс». В 2016 году число потенциальных банкротов в разные месяцы достигало 460 тыс., в 2017-м их было около 450 тыс.

Потенциальные банкроты — это заемщики, которые не платят по кредиту больше трех месяцев, а размер долга превышает 500 тыс. рублей.

По итогам I квартала 2019 года, доля таких неплательщиков составляет 0,8% от всех потребителей, имеющих кредиты, рассказал «Известиям» генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. Одна из причин — рост числа платежеспособных клиентов с активными займами, который был вызван бурным кредитованием населения со стороны банков.

Закон о банкротстве физических лиц действует с 2016 года. В январе–феврале 2019-го арбитражные суды признали несостоятельными 8,3 тыс. физлиц. В ЦБ не ответили на вопрос «Известий», сокращается ли в настоящее время число граждан-банкротов.

Потенциальное банкротство далеко не всегда переходит в реальное, поскольку существуют досудебные механизмы, позволяющие его предотвратить, отметила юрист НЮС «Амулекс» Виктория Соколова. Например, граждане, которые испытывают финансовые сложности, могут обратиться в банк с просьбой предоставить кредитные каникулы, рефинансирование, а также получить рассрочку платежей.

Сейчас, когда средние ставки по потребительским займам варьируются от 12 до 18%, у физических лиц меньше мотивации инициировать свое разорение — гораздо проще и выгоднее реструктуризировать долги, считает начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян. По его словам, банкротство — это крайняя мера. После такой процедуры шансы взять в будущем даже небольшой кредит, не говоря уже об ипотеке, в разы снижаются, подчеркнул эксперт.

Закон о банкротстве физических лиц был направлен в помощь тем, кто реально оказался в трудном положении и уже не способен справиться со своей долговой нагрузкой, пояснил президент СРО «НАПКА» Эльман Мехтиев. Однако, по его словам, всё чаще поднимается вопрос о том, что это непосильная процедура для реальных банкротов, поскольку она платная. В частности, затраты складываются из нескольких составляющих: госпошлина (6 тыс. рублей), вознаграждение финансовому управляющему (не менее 10 тыс. рублей), оплата услуг компаний, которые оказывают помощь в оформлении банкротства физического лица.

В результате минимальная стоимость, в которую обходится признание несостоятельности, достигает 30–40 тыс. рублей, рассказал эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. По его словам, на практике сумма обычно превышает 150–200 тыс. рублей. При этом за рубежом такая процедура бесплатная, при этом должник обязан посещать курсы по финансовой грамотности во избежание повторного банкротства.

Ирина БАДМАЕВА

