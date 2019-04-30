30.04.2019 09:00 369

Банк России при расследовании дел по инсайдерской торговле и манипулированию получил право беспрепятственного доступа в помещения юрлиц, а также к копированию информации на их компьютерах и серверах. Это должно ускорить расследования нечестного поведения на бирже и повысить их результативность. Полномочия ЦБ расширяются законом от 3 августа 2018 года № 310-ФЗ, который вступает в силу 1 мая.

ЦБ давно может проводить выездные проверки, но только в рамках надзорной деятельности, со вступлением в силу закона он получает право на них при расследовании случаев манипулирования и инсайда. "С одной стороны, это позволит нам оперативно получать необходимую для расследования информацию, — объясняет директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях. — С другой — сократит административную нагрузку на участников финансового рынка. Сейчас они обязаны предоставлять нам информацию по запросам, которые делаются в рамках расследований, это могут быть довольно большие пакеты документов". Для таких проверок будет установлен особый порядок, на каждую потребуется согласие главы или зампреда ЦБ.

Результативными сейчас являются 30-40 процентов дел по инсайду и манипулированию

Закон позволяет ЦБ дополнять признаки манипулирования своими актами. "Сейчас в 30-40 процентах случаев расследуемых дел устанавливаются нарушения закона об инсайде и манипулировании, — говорит Лях. — То, что расследования не всегда завершаются результативно, иногда связано с тем, что мы не можем доказать факт недобросовестного поведения, а иногда — с тем, что формально такие действия не подпадают под закон. Со вступлением в силу изменений часть проблем будет решена. До сих пор в законе был жестко закреплен перечень оснований, по которым можно квалифицировать манипулирование. И бывают случаи, когда по смыслу сделка является манипулированием, а формально — нет. Рынок меняется быстро, возникают новые схемы, и учесть все их в законе невозможно".

Также закон вводит открытый перечень инсайдерской информации вместо утвержденного ЦБ — каждый эмитент исходя из своей специфики и критериев ЦБ должен сам определять свой список охраняемых сведений. В долгосрочной перспективе это должно привести к более ответственному отношению к инсайдерской информации и охране ее конфиденциальности, рассчитывает Лях.

В прошлом году ЦБ сообщил о выявлении 16 фактов манипулирования и инсайда, в основном они относятся к 2014-2017 годам. Новые полномочия ЦБ и более гибкий подход к выявлению нарушений поможет существенно снизить присутствие недобросовестных практик на рынке ценных бумаг и будет способствовать выстраиванию более эффективного комплаенс-контроля внутри организаций, считает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

Игорь ЗУБКОВ, Роман МАРКЕЛОВ

