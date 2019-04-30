30.04.2019 09:30 352

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), объединяющая крупных российских ритейлеров, предлагает заменить действующие пошлины на дорогостоящие посылки из-за рубежа единым сбором в 15% вне зависимости от цены товаров. Причем это уже смягченный вариант, исходно речь шла о 20%. Идею изучат Аналитический центр при правительстве, Институт Гайдара и «Почта России». Участники рынка трансграничной торговли, объем которого в 2018 году достиг 316 млрд руб., уже оценили ее резко негативно и сомневаются, что государство в итоге согласится на столь жесткие ограничения.

АКИТ обратилась к вице-премьеру Дмитрию Козаку с предложением реформировать регулирование покупок в зарубежных онлайн-магазинах. Предложения поступили в Минкомсвязь, которая 29 апреля перенаправила их на рассмотрение в Аналитический центр при правительстве, Институт им. Е. Т. Гайдара и главе «Почты России» Николаю Подгузову, попросив представить предложения и замечания (копия обращения АКИТ и письма Минкомсвязи есть у "Ъ"). В министерстве подтвердили факт отправки такого письма.

АКИТ в документе предлагает признать трансграничную торговлю формой внешнеэкономической деятельности, исключить товары из иностранных интернет-магазинов из категории товаров для личного пользования и ввести сбор в размере 20% со всех трансграничных покупок.

Ответственными за сбор предлагается назначить «Почту России» и экспресс-перевозчиков, а реализовать механизм посредством авансирования платежей, которые будут поступать в бюджет по мере отгрузки товаров.

Инициативы направлены на «уравнивание условий», в которых работают иностранные и отечественные компании e-commerce, говорится в письме. Зарубежные компании имеют привилегированное положение, поскольку не платят НДС и таможенную пошлину, не обязаны сертифицировать товары и т. д., считают в АКИТ.

Глава АКИТ Артем Соколов подтвердил "Ъ" подготовку такого письма. При этом, по его словам, предложения уже скорректированы: по итогам обсуждений решено использовать сбор в 15%. Эту сумму иностранные интернет-площадки могут предусматривать в стоимости товара для российских покупателей, допускает господин Соколов. Беспошлинный порог на товары зарубежных интернет-магазинов при этом, по его мнению, стоит отменить совсем.

Нормы ввоза покупок из интернет-магазинов постоянно ужесточаются.

С 1 января 2019 года в России беспошлинный порог был понижен с €1 тыс. до €500: если в течение календарного месяца этот порог превышен или общий вес заказов превышает 31 кг, покупатель обязан заплатить 30% от суммы превышения, но не менее €4 за 1 кг сверх лимита. С 2020 года предполагается снижение суммы до €200, но при этом сбор будут рассчитывать уже не на человека, а с каждой отдельной посылки, стоимость которой превышает порог.

Сразу после снижения порога до €500 число трансграничных посылок в Россию начало падать, свидетельствуют данные «Почты России» за первый квартал, о которых "Ъ" сообщал 11 апреля . По итогам 2018 года объем трансграничной интернет-торговли составил 316 млрд руб., подсчитывал Институт Гайдара в отчете для Национальной ассоциации дистанционной торговли.

Введение сбора может негативно сказаться на числе покупок россиян на зарубежных ресурсах, но существенно ограничить их уже практически невозможно, уверен руководитель кластера «Электронная коммерция» Российской ассоциации электронных коммуникаций Иван Кургузов. Иностранные компании в сегменте кросс-бордера «плотно входят в кровеносную систему экономики», рассуждает он: так, доставка товаров с AliExpress приносит «Почте России» огромные доходы. «Еще одна причина: Китай — очень большой друг России. Пока ситуация в корне не изменится, никакой закон, ущемляющий китайского продавца, принят не будет»,— уверен эксперт.

Если введение сбора все же одобрят, неизбежен рост цен для конечного потребителя, констатирует собеседник "Ъ" на рынке интернет-торговли. «В связи с этим есть существенный риск сильного снижения темпов роста объемов интернет-покупок в России. Это приведет к меньшей загрузке инфраструктуры и негативно отразится на ее качестве для покупателей в стране и за ее пределами, тем самым ударив по всем игрокам рынка интернет-торговли»,— полагает он.

Инициатива АКИТ вызывает вопросы, особенно в части исключения покупки в иностранных интернет-магазинах из категории товаров для личного пользования, говорит директор департамента международных перевозок и таможенных операций DPD в России Евгений Привалов. Он не видит смысла в таком шаге, отмечая, что у DPD уже есть инструментарий для оплаты пошлин для юридических лиц и компания при необходимости сможет распространить его на физических.

Следует не ограничивать покупки россиян, а работать над развитием экспорта российских товаров за рубеж, считает президент объединяющей зарубежных участников рынка e-commerce Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов: «Именно это — ключевая особенность, которая ставит границы для отечественных продавцов. Поэтому другие страны торгуют на весь мир, а мы варимся в своем болоте». В пресс-службе Российского экспортного центра согласны, что, хотя «уравнивание условий российских и зарубежных интернет-ритейлеров — важный шаг», целесообразно сосредоточить внимание на иных аспектах экспортной электронной торговли, например на создании реально функционирующего механизма автоматического подтверждения нулевого НДС при розничном экспорте и решении вопроса с реэкспортом вывезенных за рубеж товаров.

Дмитрий ШЕСТОПЕРОВ, Денис СКОРОБОГАТЬКО