30.04.2019 10:00 449

Обязательства российских банков перед нерезидентами из Венесуэлы за четвертый квартал 2018 года выросли на 29%, с $826 млн до $1,163 млрд, свидетельствует статистика Банка России. Венесуэльские компании и граждане перевели в российские кредитные организации $337 млн.

Увеличение вкладов венесуэльских нерезидентов в российских банках, возможно, связано с переводом средств из американских банков из-за риска блокировки из-за санкций, предполагает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. «Это могли быть и юрлица, и физлица, могли быть и торговые отношения, например предоплата за поставки товаров», — перечисляет он. «Вполне вероятно, что, опасаясь введения международных санкций и блокировки счетов и активов, крупнейшие венесуэльские компании постарались значительную часть свободных денежных средств перевести в банки дружественных стран, прежде всего России», — соглашается руководитель направления банковских рейтингов «Национальных кредитных рейтингов» (НКР) Михаил Доронкин.

В отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его окружения с лета 2017 года действуют американские санкции, но в начале 2019 года США на фоне политического кризиса в республике усилили санкционное давление на Каракас.

Сумма $300 млн в целом незначительна для Венесуэлы, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. «Венесуэла — огромная страна, где есть свои олигархи, в ее резервах, очевидно, денег гораздо больше, чем $300 млн», — говорит он. МВФ оценивает ВВП Венесуэлы в $76 млрд. Золотовалютные резервы страны, по данным Bloomberg, находятся на уровне $8,7 млрд.

Суммарные обязательства российских банков перед нерезидентами на 1 января 2019 года составляли $124 млрд. Нерезиденты Люксембурга, Ирландии и США держат в российских банках больше $10 млрд, еще 15 государств — больше $1 млрд. Обязательства на $17,3 млрд ЦБ в своей статистике относит к обязательствам прочих стран, в эту графу включаются и конфиденциальные данные, скрытые в распределении по странам.

Связи российских банков с Венесуэлой

В России работает российско-венесуэльский Еврофинанс Моснарбанк. В октябре 2018 года Bloomberg со ссылкой на источники писал, что местные власти призывали банки и компании проводить через него транзакции.

США в марте поместили «Еврофинанс» в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). Минфин США назвал две причины этого решения: во-первых, «материальная поддержка, спонсирование или обеспечение финансированием» венесуэльской государственной нефтекомпании PDVSA, во-вторых, способствование запуску венесуэльской криптовалюты Petro. «Еврофинанс» еще до введения санкций отрицал свое участие в запуске этой криптовалюты.

Статистика по движениям средств на счетах банка до введения против него санкций доступна. В четвертом квартале 2018 года приток средств по счетам нерезидентов в этом банке составил 4 млрд руб., еще 5,5 млрд руб. пришли на его лоро-счета (корреспондентские счета иностранных банков). Географическая принадлежность этих средств не раскрывается.

Таким образом, приток средств нерезидентов на счета российско-венесуэльского банка составил около $130 млн (средний курс за три последних месяца 2018 года, по данным ЦБ, 66,5 руб.). Рост обязательств связан и с обесценением нацвалюты, отметил Михаил Доронкин. «На цифрах точно отразилось обесценение рубля в четвертом квартале на 6%», — заметил он.

Среди других российских банков в контексте отношений с Венесуэлой упоминался банк «Российская финансовая корпорация» (РФК), связанный с «Рособоронэкспортом», который с апреля 2018 года находится под санкциями США. В марте 2019 года «РИА Новости» со ссылкой на два источника сообщило, что счета венесуэльских компаний в России переведут в РФК. У банка нет информации о таких планах, комментировали там эту информацию. С сентября 2018 года банк перестал раскрывать свою отчетность, в том числе годовую, из-за санкций. Еврофинанс Моснарбанк также больше не размещает свою отчетность на сайте ЦБ, последние формы датированы 1 февраля 2019 года. РБК направил запросы в ЦБ и Еврофинас Моснарбанк. «Притока средств нерезидентов в четвертом квартале 2018 года в РФК-банк не было», — сообщили РБК в кредитной организации.

Павел КАЗАРНОВСКИЙ