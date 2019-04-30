30.04.2019 10:10 462

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края одобрили поправки в принятый год назад местный закон "О дополнительных мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства".

Документ призван заинтересовать застройщиков, взявшихся за завершение проблемных объектов. Параллельно ведется тотальная зачистка от криминала строительной сферы: проблему долгостроев и самостроев региональные власти решают в тесном тандеме с правоохранителями.

Два года назад Кубань "прославилась" рекордной цифрой в 6,5 тысячи обманутых дольщиков. В крае в это время сложилась во многом уникальная ситуация с жилищным строительством. С одной стороны, строительный бум, которому способствовал приток переселенцев в южный регион. С другой — стремительный рост числа обманутых дольщиков.

Ситуация с долгостроями вышла из тупика лишь после того, как все ведомства объединились в борьбе с мошенничеством в сфере долевого строительства. Это произошло осенью 2017 года, когда в Краснодар приехал заместитель Генерального прокурора РФ Андрей Кикоть. Он поставил задачу изменить подход к контролю за строительством, которое ведется с привлечением средств граждан. "Если застройщик отклоняется от графика на 20-30 процентов, сразу должны приниматься меры, а не спустя девять месяцев", — убежден Кикоть.

Свыше 200 уголовных дел возбуждено в крае против недобросовестных застройщиков и чиновников

Для работы с обманутыми дольщиками были созданы межведомственные рабочие группы. Прокуроры в муниципалитетах приняли людей и выслушали их жалобы, департамент по надзору в сфере долевого строительства проверил практически всех кубанских застройщиков, а главы городов занялись поисками инвесторов для достройки проблемных домов.

Параллельно правоохранители провели массовые задержания и обыски среди тех, кто мог быть причастен к обману дольщиков. Свыше 200 уголовных дел возбуждено в крае в отношении недобросовестных застройщиков и связанных с ними чиновников. По информации краевой прокуратуры, в 170 из них фигурантами стали застройщики, в 35 — чиновники органов власти, местного самоуправления и иных ведомств.

В региональный реестр проблемных домов сейчас включено 76 объектов. Семь из них планируют завершить до конца года, остальные — в 2020-2021 годах. Война с лжезастройщиками на Кубани продолжается. По мнению прокурора края Сергея Табельского, те, кто наживается на бедах дольщиков, не должны уйти от наказания. Но одними уголовными делами, считает он, проблему не решить, нужны экономические рычаги. Одним из эффективных рычагов стал принятый год назад региональный закон о дополнительных мерах по защите прав дольщиков. По нему инвесторам, достраивающим дома, предоставляется ряд компенсаций, в том числе земельные участки без торгов.

Это позволило еще в прошлом году исключить из перечня проблемных свыше 40 домов. Еще 69 многоквартирных комплексов с просроченными сроками сдачи ввели в эксплуатацию в этом году. А это 18 728 квартир. Власти обещают, что до конца года новоселье справят еще в двух десятках домов.

Татьяна ПАВЛОВСКАЯ (Краснодарский край)

