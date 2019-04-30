30.04.2019 10:20 407

Уровень безработицы, очищенный от сезонного фактора, в марте снизился до минимума за всю историю наблюдений и составил 4,5%, говорится в обзоре департамента денежно-кредитной политики Банка России (.pdf).

Сокращение безработицы объясняется прежде всего сочетанием двух факторов: снижением объема трудовых ресурсов под воздействием демографических тенденций и одновременным увеличением спроса на рабочую силу, отметили в ЦБ. По данным Росстата без поправки на сезонность, в марте уровень безработицы снизился до 4,7% против 4,9 в феврале и январе (.pdf).

Безработица в России почти всегда была низкой, и это объясняется спецификой местного рынка труда. В стране крайне низкие пособия по безработице, которые не позволяют людям рассчитывать на длительный поиск работы, а неформальный сектор абсорбирует избыточную рабочую силу, отмечает директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон. «В России безработица просто обменена на низкую оплату труда, то есть высокую долю людей, которые имеют низкую зарплату», — пояснил РБК экономист. Эти факторы усугубляются демографической ситуацией: население в возрасте экономической активности сокращается.

Сейчас численность рабочей силы в России не растет — в 2019 году она останется на уровне прошлого года (75,8 млн человек), говорилось в прогнозе Минэкономразвития. Она увеличится в 2020 году до 75,9 млн, а к 2024 году составит 76,3 млн человек, ожидает министерство.

Есть ли риски для инфляции и ставок

Уровень безработицы ниже равновесного — это один из индикаторов потенциального перегрева на рынке труда, рассуждает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Низкая безработица — инфляционный риск, ее нынешний уровень — «аргумент в пользу того, что ЦБ будет снижать процентную ставку очень осторожно», сказала РБК Орлова. На прошлой неделе регулятор сохранил ее на уровне 7,75% и допустил снижение уже во втором—третьем кварталах этого года — раньше, чем планировал.

Впрочем, с точки зрения самого регулятора, представленной в обзоре, проинфляционные риски со стороны рынка труда являются невысокими. На это указывает остановка роста реальных зарплат, которую Росстат в феврале—марте зафиксировал впервые с 2016 года. В первом квартале текущего года реальная зарплата выросла незначительно — на 0,4%, в то время как по итогам 2018 года рост составил 6,8%, что стало рекордом за семь лет.

Почему тормозят зарплаты

Снижение годовых темпов прироста зарплаты в реальном выражении связано с эффектом высокой базы 2018 года, а также временным ускорением инфляции, уточняют в ЦБ. Перед президентскими выборами в марте 2018 года работникам бюджетной сферы (врачам, педагогам, научным сотрудникам и др.) увеличили зарплаты в несколько раз, некоторые получили дополнительные выплаты. Это привело к резкому разгону роста зарплат: в январе—марте 2018 года номинальные зарплаты выросли на 12,7%, реальные — на 10,2%. Рост реальных зарплат россиян с исключением эффекта выполнения майских указов президента по повышению зарплат бюджетникам оценивался Центробанком на уровне 4,6%.

Юлия СТАРОСТИНА