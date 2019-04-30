30.04.2019 10:30 417

Правительство разработает законопроект о реформе контрольно-надзорной деятельности, так называемой регуляторной гильотине, до августа 2019 года. Об этом сообщил вице-премьер Константин Чуйченко, передает «РИА Новости».

«При этом срок вступления этой отмены будет составлять 1 января 2021 года. Потому что мы понимаем, что не создав новое, нельзя отменять старое», — сказал он по итогам встречи с президентом Владимиром Путиным.

Чуйченко добавил, что проект нового контрольно-надзорного закона представят в мае на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). По его словам, он уже находится в «хорошей степени готовности», однако на форуме будет возможность его обсудить.

Вице-премьер подчеркнул, что новый закон постараются принять в первой половине 2020 года. Он добавил, что при этом правительство сделает все возможное, чтобы принять его еще раньше — во второй половине текущего года. «Президент одобрил предлагаемые правительством планы», — сказал он.

Ранее в апреле Чуйченко заявил, что полный пересмотр всех требований к бизнесу вызовет сопротивление контрольно-надзорных органов. Он отметил, что работа будет в какой-то части «носить характер войны». По его мнению, реформа не удастся, если ее будут проводить сами проверяющие органы.