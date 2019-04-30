30.04.2019 11:00 440

Рубль дешевеет утром вторника, и против него — негативная динамика валют-аналогов после слабой китайской статистики, снижение активности российских экспортеров по завершении налогового периода.

Свою роль может играть и сокращение объема рискованных позиций в рублей и рублевых активах перед российскими майскими каникулами, в течение которых состоятся важные события.

В частности, завтра в Конгрессе США должны пройти очередные слушания про Россию, чреватые ужесточением американской санкционной риторики, а также станут известны итоги заседания ФРС, в пятницу же будет опубликована американская трудовая статистика за апрель.

К 10.15 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 64,65, и российская валюта теряет около трети процента от уровней предыдущего закрытия.

К евро рубль теряет чуть более трети процента, к 10.15 МСК котировки были вблизи 72,35.

На форексе евро показывает минимальные изменения против доллара, котировки вблизи $1,1187. В свою очередь, большинство сырьевых и развивающихся валют сейчас в минусе после того, как данные о замедлении активности в производственном секторе Китая подорвал надежды на восстановление темпов роста мировой экономики.

Нефть марки Brent пытается сменить знак с минуса на плюс, баррель сейчас оценивается в $72,07, что на три цента выше последних вчерашних котировок.

"Внешний фон слабо негативный. Китайская статистика продолжает говорить о негативном влиянии торговой войны на крупнейшую экономику Азии. Это оказывает давление как на сырьевые контракты, так и на сырьевые валюты", — сказал Андрей Кочетков из компании Открытие Брокер, объясняя утреннюю динамику рубля.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ