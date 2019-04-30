30.04.2019 13:00 497

Время замедления и страхов — лучшее время для золота.

С ноября 2018 гола стоимость золота выросла примерно на 5%, а активы фондов, инвестирующих в благородный металл, достигли 2 200 тонн — это максимумы с 2013 года.

Шансов показать устойчивый рост за последние годы у золота почти не было. Это консервативный актив, не генерирующий процентной прибыли, и, конечно, он мало интересовал инвесторов на фоне бурно растущих рынков. За пять с небольшим лет индексы S&P 500 и Dow Jones выросли более чем на 70%, а высокотехнологичный NASDAQ прибавил свыше 100%.

Однако резкий спад на биржевых площадках в декабре 2018 года, в результате которого основные американские индексы просели на 15-16%, показал, что участники рынка всегда золото «держат в уме» и готовы быстро наращивать его покупки в случае активизации рисков. В золото пора вкладываться и вот почему.

1. Проблемы «трампономики»

Еще год назад ведущие инвестдома практически единодушно были скептичны в отношении перспектив золота. Такие настроения поддерживались уверенными показателями экономического роста в США, а также действиями и заявлениями представителей Федеральной резервной системы (ФРС). В течение 2018 года Федрезерв четырежды поднимал ставки, доведя их в итоге до 2,25–2,5%. Доллар параллельно укреплялся на валютном рынке. Это закономерно давило на номинированные в американской валюте котировки золота.

Но к концу 2018 года риторика ФРС стала заметно мягче. Глава регулятора Джером Пауэлл заговорил о «терпеливости» и «гибкости» в вопросах дальнейшего повышения базовой ставки. Регулятор понял, что торговые прения с Китаем не проходят для американской экономики бесследно, в то время как позитивный эффект от налоговых и бюджетных стимулов исчерпывает себя. На этом фоне регулятор снизил свои ожидания по росту экономики до 1,8% в 2021 году.

Если добавить к этому рост внутренних политических противоречий в Штатах, станет понятно, что возможность коррекции фондового рынка США и активизации спроса на активы-«убежища» вполне вероятна.

2. Всемирное замедление

Международный валютный фонд (МВФ) последовательно снижает прогнозные оценки по росту мировой экономики. В конце 2018 года МВФ ожидал роста мирового ВВП на уровне 3,8%, в январе прогноз был понижен до 3,5%, а в начале апреля — до 3,3% по итогам года. Объясняя пересмотр оценок в худшую сторону, финансовые институты отмечают рост напряженности в торговых отношениях и ужесточение условий финансирования.

В свою очередь Европейский Центробанк, завершивший программу скупки облигаций объемом €2,6 трлн, выразил озабоченность замедлением роста в Старом Свете и перенес дату первого повышения ставки на следующий год. Экономика Германии — европейского «локомотива» — в прошлом году выросла всего на 1,5%. Темпы роста замедлились на 0,7% по отношению к 2017 году.

Время замедления и страхов — лучшее время для золота. Синхронное охлаждение развитых и развивающихся экономик с большой вероятностью будет охлаждать глобальный риск-аппетит инвесторов.

3. Интерес регуляторов

Сегодня самыми активными покупателями драгоценных слитков являются центробанки: они формируют порядка 10% спроса на золото. Совокупные объемы металла на балансах регуляторов на начало 2019 года достигли 33 000 тонн. По данным Всемирного совета по золоту (WGC), в 2018 году ЦБ мира наращивали позиции в золоте наиболее активными темпами с начала 1970-х, закупив суммарно 651 тонну (+74% г/г). Россия в прошлом году увеличила темпы пополнения золотых запасов на 22% по сравнению с 2017 годом, а совокупный объем этих резервов РФ за пять лет увеличился почти в два раза и достиг 1909,8 тонн.

Скупая слитки, регуляторы диверсифицируют активы, снижают зависимость национальных экономик от волатильности рынков, страхуются от инфляционных и политических рисков. Яркий пример того, как это работает, представляет сейчас Венесуэла. Власти страны оказались под санкциями Вашингтона и реализуют государственное золото, чтобы получить иностранную валюту для оплаты необходимых импортных товаров.

4. Растущий спрос

Почти половину от всего объема золота сейчас используют для изготовления ювелирных украшений. При этом около 70% физического спроса формируется развивающимися рынками, прежде всего индийским и китайским.

Этот спрос довольно неэластичен, поскольку тесно связан с макроэкономической динамикой. Но в целом по мере того как Китай и Индия продолжат свою экономическую модернизацию, растущий средний класс этих стран будет оказывать все большее позитивное влияние на спрос.

Около 15% металла используется в промышленности, энергетике, здравоохранении и высоких технологиях — ежегодно в качестве материала применяется 400-500 тонн золота. 70% из этого объема используется в электронике, причем востребованность металла в этом секторе в последние годы растет. Так, по прогнозам агентства IHS Technology, поставки «золотоёмких» микроэлектромеханических сенсоров в 2019 году достигнут 28,5 млрд штук, что в 2,5 раза выше, чем в 2014 году.

Поддержку промышленному спросу на золото должен оказать и автомобильный рынок – драгоценный металл используют при производстве интеллектуальных систем помощи водителю и в ряде других передовых элементов. Одной из развивающихся областей его применения становятся нанотехнологии.

5. Сокращение добычи

За всю историю было добыто около 190 000 тонн золота. Разведанные доступные запасы оцениваются в 53 000 тонн, еще чуть более 100 000 тонн предположительно могут находиться в трудноизвлекаемых породах. Ежегодная добыча золота в последние годы составляет порядка 3 000 тонн и темпы ее растут на 1-3% в год. Это значит, что уже в начале 2030-х все доступные месторождения будут исчерпаны. По расчетам Геологической службы США, годом «икс» станет 2034 год.

Доля себестоимости добычи в цене каждой унции существенно различается для разных компаний и варьируется от $620 до $1150 за тройскую унцию. При этом наблюдается постепенный рост этого показателя, что связано не только с увеличением затрат непосредственно на производственный процесс, но и с удорожанием топлива и электроэнергии. Со временем добытчики, работающие на грани рентабельности, будут вынуждены покинуть рынок, вследствие чего общее предложение, которое на сегодняшний день превышает совокупный спрос на 7%, начнет медленно сокращаться.

Перепроизводство является сдерживающим фактором для роста котировок золота, однако текущий «навес» предложения не является значительным. По нашим оценкам, признаки снижения мировой добычи золота могут проявиться в 2020-2021 годах.

Именно на эти годы, по нашему мнению, может прийтись фаза активного восстановления котировок золота. В 2019 году ожидать существенного прироста цен не приходится — монетарное давление, дискретный риск-позитив и превалирование предложения вряд ли дадут золоту прибавить больше 5-7% от текущих уровней.

Станислав НОВИКОВ, Forbes Contributor

