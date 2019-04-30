30.04.2019 14:00 463

Как стало известно "Ъ", единый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ предлагает вновь скорректировать показатели нацпроекта «Жилье и городская среда». Если ранее Минстрой выступал за приведение в соответствие реальности планов по вводу жилья, то теперь аналогичную корректировку предлагается провести и для средних ставок по ипотечным кредитам на ближайшие три года, повысив их на 0,5–1,6 процентного пункта в 2019–2021 годах. Что же касается ввода жилья, то для достижения цели в 120 млн кв. м ввода в 2024 году необходимо уже в следующем году нарастить портфель новых строительных проектов на 48% — сделать это предлагается, в частности, за счет вовлечения в строительство неиспользуемых земель и поддержав индивидуальное жилищное строительство.

Власти обсуждают новую корректировку нацпроекта «Жилье и городская среда» — как стало известно "Ъ", свои предложения единый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ направил в Минстрой. Так, вслед за снижением показателей по вводу жилья, связанным с тем, что фактический ввод оказался ниже стартовых показателей нацпроекта (см. "Ъ" от 19 декабря 2018 года ), теперь предлагается пересмотреть показатели по средневзвешенной ставке по ипотечным кредитам — в сторону их повышения.

Как отмечается в предложениях ДОМ.РФ, в первой половине 2018 года в результате «устойчивого снижения доходности по пятилетним ОФЗ (являются ключевым ориентиром стоимости фондирования выдачи ипотеки.— "Ъ") ниже 7% банки последовательно снижали ставки по ипотеке, ожидая роста доходности выданных кредитов в будущем». Но эти ожидания не оправдались, и банкам пришлось их пересмотреть — ключевые участники рынка ипотеки, констатирует ДОМ.РФ, были вынуждены повышать ставки. Так, к январю 2019 года они выросли на 1,2–1,7 процентного пункта (п. п.), достигнув 10,1–10,9% — против 9,5%, предусмотренных нацпроектом на конец 2018 года. Во втором полугодии текущего года при условии снижения инфляции и в отсутствие новых негативных внешних факторов можно ожидать снижения ставок — до 10% и даже ниже. Однако даже при таком раскладе стоимость ипотеки вряд ли опустится до требуемого нацпроектом уровня — по расчетам ДОМ.РФ, ставки могут составить 9,9%,что на 1 п. п. выше показателя на этот год. В связи с этим показатели на ближайшие годы планируется пересмотреть, повысив их в 2019 году с 8,9% до 10,5%, в 2020 году — с 8,7% до 9,5%, а в 2021 году — с 8,5% до 9%.

Отметим , ипотека, согласно нацпроекту, должна стать драйвером индустриального строительства — большая часть многоквартирных домов (МКД) должна будет строиться в рамках ипотечных кредитов. Так, если в 2017 году на «ипотечные» дома приходилось 35,3% МКД, то в 2024 году прогнозируется рост этой доли почти вдвое, до 66,2%. В этом году, по оценкам ДОМ.РФ, ожидается ввод около 40 млн кв. м МКД. При этом авторы корректировок нацпроекта не приводят оценок, как рост ипотечных ставок повлияет на состояние спроса на рынке жилья — несмотря на то что рост стоимости заемных средств на 0,5–1,5 п. п. в год, очевидно, несколько охладит рынок. Судя по материалам, с которыми ознакомился "Ъ", в ДОМ.РФ и Минстрое исходят из того, что спрос далек от насыщения, и ориентируются только на наращивание предложения.

«Для обеспечения ускоренных темпов роста объемов ввода жилья начиная с 2022 года, необходимо уже сейчас принять все необходимые меры для запуска новых проектов строительства жилья»,— подчеркивают в ДОМ.РФ. Уже в 2020 году требуется увеличение совокупных объемов строящегося жилья на 48%: с 127,5 млн кв. м, зафиксированных в начале года, до 188,4 млн кв. м в конце года. Основной же рост должен произойти после 2020 года — когда отрасль адаптируется к новому механизму проектного финансирования, который будет запущен с 1 июля. Среди ключевых мер поддержки отрасли ДОМ.РФ рассматривает вовлечение в жилищное строительство дополнительных земель — в частности, за счет инвентаризации земельного фонда и даже введения повышенных налогов для неиспользуемых участков. Пока же по итогам 2019 года ДОМ.РФ прогнозирует ввод 72 млн кв. м жилья, что в общем соответствует предложенному к корректировке показателю 72,3 млн кв. м (при 88 млн кв. м, предусмотренных изначально).

Несмотря на то что в рамках нацпроекта МКД должны составлять 67% всего возводимого жилья, остальные 40 млн кв. м должно дать, в частности, индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). На прошлой неделе премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минстрою к 17 мая подготовить программу поддержки этого сегмента. По оценкам ДОМ.РФ, сейчас в России ежегодно вводится 32–33 млн кв. м такого жилья, однако без учета того, что «легализуется» в рамках «дачной амнистии», показатель составляет 24–25 млн кв. м. «Основной проблемой рынка ИЖС является неразвитость рынка ипотечного кредитования под залог или приобретение индивидуального дома — это происходит из-за отсутствия на рынке ликвидного залога»,— отмечают в ДОМ.РФ. Среди предложенных Минстрою мер поддержки — разработка механизмов снижения кредитного риска банков для ипотеки под залог ИЖС и стандартов страхования залога, а также формирование региональных программ поддержки ИЖС, которые могут предусматривать даже льготное обеспечение землей и механизмы поддержки строительства инфраструктурой.

В Минстрое "Ъ" сообщили, что необходимость корректировки показателей средних ставок по ипотечным кредитам «согласована со всеми заинтересованными ведомствами», а «наряду с вовлечением земельных участков в строительство прорабатывается вопрос о поддержке создания инфраструктуры».

Евгения КРЮЧКОВА, Олег САПОЖКОВ