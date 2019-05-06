06.05.2019 08:20 229

Закон об ипотечных каникулах опубликован в "РГ". По новому закону с 31 июля у заемщика, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, появляется право требовать от банка сокращения или вовсе приостановки платежей по кредиту на срок до полугода. Пауза в платежах не считается просрочкой, не грозит взысканием залога и не отражается в кредитной истории. Но за отсрочку придется заплатить увеличением общей суммы по процентам.

Основной случай, на который рассчитаны ипотечные каникулы, — потеря работы. После того как заемщик ее находит, но не более чем через шесть месяцев, он информирует банк о прекращении каникул и возобновляет платежи с прежней периодичностью и в том же размере, а невыплаченные суммы переносятся в конец графика платежей, срок кредита продлевается на срок каникул.

Реструктуризация возможна и сейчас, но при готовности банков идти навстречу; со вступлением закона в силу (через 90 дней после дня опубликования) она становится для кредиторов обязанностью. Снижается вероятность злоупотреблений с их стороны трудным положением заемщиков, при этом интересы банков по-прежнему обеспечены залогом недвижимости, первоначальным взносом и возможностью не создавать дополнительные резервы, отмечает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский.

Взять ипотечные каникулы по одному кредиту можно только раз. И в это время все равно будут начисляться проценты, указанные в договоре

При относительно низком уровне безработицы ежегодно из общего числа занятых по официальной статистике выбывает 10-15 процентов, говорит замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Доля заемщиков, предполагает он, которые даже в самом критическом варианте будут пользоваться каникулами, не превысит данное значение, а фактическое будет ниже, поскольку потеря работы одним из членов семьи не означает неспособности продолжать платить по кредиту. В результате реализации закона Пивень допускает некоторое смягчение кредитной политики банков, что частично поддержит спрос на ипотеку.

Для начала новой возможностью воспользуются несколько тысяч заемщиков, отмечает Путиловский. "Данная опция придумана именно как временная передышка для поправки дел заемщика перед началом процедуры реструктуризации или взыскания, а не как универсальный законный способ не возвращать долги, — отмечает эксперт. — Злоупотреблять ею заемщики, скорее всего, не будут".

Во-первых, право на отсрочку платежей возникает только один раз по каждому кредиту. Во-вторых, ничто в законе не говорит о том, что на период каникул проценты не начисляются. А значит, если нет специального условия в договоре, его продление на срок каникул увеличивает срок погашения ипотеки и, соответственно, увеличивает общую сумму по процентам, объясняет адвокат Галина Байковская, ведущий специалист по работе с корпоративными клиентами НЮС "Амулекс".

Право воспользоваться кредитными каникулами дается не только при потере работы, но и при значительном (как минимум на 30 процентов) сокращении ежемесячного дохода, если при этом на платежи по долгу уходит половина дохода. Если родился ребенок или кто-то из членов семьи стал инвалидом I или II группы, то каникулы можно брать при сокращении дохода на 20 процентов и при платежах по долгу в размере 40 процентов дохода. Также к триггерам кредитных каникул закон относит нетрудоспособность на срок более двух месяцев.

Вводится краткий и исчерпывающий перечень документов, которые заемщик вправе предоставить, а банк — вправе попросить для перехода в льготный период: выписка из ЕГРН о правах на недвижимость; выписка о регистрации безработным; справка об инвалидности; листок нетрудоспособности; справка по форме 2-НДФЛ за текущий и предшествующий года; свидетельство о рождении или об усыновлении.

По замыслу, страховка в виде права на кредитные каникулы еще и должна помочь тем, кто только раздумывает об ипотеке, решиться на нее. "Я не думаю, что число заемщиков, отказывающихся от получения ипотеки из-за ожиданий потери работы, очень велико, — говорит Пивень. — Те занятые, которые могут позволить себе ипотеку, как правило, не расценивают риск увольнения как высокий. При этом надо понимать, что ипотечные каникулы не снижают общую долговую нагрузку, а поиск работы может занять гораздо больше времени, чем позволяют каникулы. Профессиональный профиль также не поменяется при появлении инструмента каникул — фактический риск увольнения останется прежним".

Большинство банков, опрошенных "Российской газетой", отказались комментировать новый закон.

"При возникновении сложной жизненной ситуации новый эффективный механизм позволит заемщику решить свои трудности, не испортить кредитную историю и выполнить в дальнейшем свои обязательства в полном объеме", — считает главный управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков.

"Мы не ожидаем значительного интереса заемщиков к этой инициативе с учетом того, что под нее попадает ограниченный круг клиентов в определенной жизненной ситуации, — говорит руководитель отдела развития и сопровождения обеспеченных кредитных продуктов Райффайзенбанка Оксана Матюшенко. — Как правило, в подобных случаях банк всегда идет навстречу клиенту, предлагая различные решения по реструктуризации долга. Теперь снизить долговую нагрузку заемщику станет еще проще". По ее словам, есть ряд аспектов, которые требуют доработки внутренних процессов на стороне банков. Например, на первом этапе внесение изменений в кредитные договоры и обмен данными о существенных изменениях в договоре с Росреестром будут происходить в ручном режиме. "Также не совсем очевидно, каким образом валидировать наличие у заемщика только одного объекта недвижимости, что предусмотрено законом", — говорит Матюшенко.

Право на ипотечные каникулы дается не только при потере работы, но и при резком сокращении дохода и обременительных для семьи платежах по кредиту

В банках тоже не связывают с законодательным закреплением кредитных каникул перспективы значительного роста выдач новых кредитов.

Первоначально предполагалось, что закон об ипотечных каникулах не будет иметь обратной силы, а по ранее выданным кредитам право на ипотечные каникулы появится лишь при их рефинансировании. Однако во втором чтении новый механизм был распространен и на ранее выданные ипотечные кредиты. В итоге под действие закона подпадает абсолютное большинство действующих договоров ипотечного кредитования с двумя условиями: кредит не превышает 15 миллионов рублей (средний размер выдаваемой ипотеки — 2,2 миллиона), однако в будущем правительство может изменить эту планку; жилье в залоге — единственное пригодное для проживания, при этом не учитываются доли, которые меньше местной нормы предоставления жилья по договору социального найма.

Игорь ЗУБКОВ

