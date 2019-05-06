06.05.2019 08:30 267

Большинство опрошенных РБК экономистов ожидают небольшого снижения рубля к доллару к середине лета и дальнейшего постепенного ослабления российской валюты к концу года. Шесть российских экспертов прогнозируют курс к концу июня в диапазоне от 64 до 70 руб. за доллар, а к концу года — от 63 до 75 руб. за доллар. Среднее значение на 30 июня — 66,14 руб. за доллар, на 31 декабря — 67,83 руб. за доллар. Самый оптимистичный прогноз — у главного экономиста БКС Владимира Тихомирова (64 и 63 руб. за доллар), самый пессимистичный — у главного экономиста «ПФ Капитал» Евгения Надоршина (70 и 75 руб. за доллар).

Основная часть прогнозов не учитывает потенциально возможные внешние шоки, например жесткие санкции. Установленный ЦБ курс на 1 мая составляет 64,63 руб. за доллар.

Ключевым внутриэкономическим фактором для курса рубля в 2019 году будет перспектива снижения ставки ЦБ, отмечает глава Sberbank Investment Research Ярослав Лисоволик. Банк России 26 апреля сохранил ее на уровне 7,75% годовых, но резко смягчил риторику, допустив переход к снижению уже во втором-третьем квартале на фоне торможения инфляции. ЦБ может перейти к снижению ставки уже на следующем заседании по денежно-кредитной политике 14 июня, полагает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Уменьшение ключевой ставки, определяющей стоимость денег в экономике, оказывает давление на курс национальной валюты в сторону понижения.

Но даже с учетом ожидаемого смягчения денежно-кредитной политики ЦБ рублевые ставки остаются высокими, из-за чего баланс портфельных потоков, вероятно, останется благоприятным для рубля, считает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. Для иностранных инвесторов, по его словам, по многим фундаментальным показателям Россия остается лидером среди других развивающихся рынков.

Консенсус-прогноз Bloomberg от 45 аналитиков, преимущественно из западных банков, также предрекает постепенное ослабление рубля к доллару в течение года: на 30 июня 2019 года среднее значение прогноза — 65,49 руб. за доллар, на конец года — 66,03 руб. за доллар.

В то же время разброс между самыми оптимистичными и самыми пессимистичными прогнозами широк:

к концу июня слабее всего рубль выглядит в прогнозах австрийского Raiffeisen — 72 руб. за доллар;

сильнее всего на ту же дату российская валюта у аналитиков датского Jyske Bank — 62,22 руб. за доллар;

к концу года экономисты BNP Paribas прогнозируют доллар по 94,47 руб., это самые пессимистичные ожидания;

аналитики сингапурской IDEAglobal к перспективам рубля относятся оптимистичнее всех: к 31 декабря они ожидают курс на уровне 58 руб. за доллар.

Российская валюта в течение всего года будет находиться под действием разных сил, играющих на ее укрепление или ослабление. К стандартным факторам Владимир Тихомиров относит сезонные колебания цен на нефть, оттоки/притоки капитала, период отпусков и налоговые платежи.

В пользу рубля играют так называемые налоговые периоды, когда крупные компании-экспортеры (преимущественно нефтегазового и металлургического секторов) меняют экспортную выручку на рубли, чтобы уплатить налоги. Дополнительный сезонный спрос создают россияне, которые перед отпусками также начинают покупать валюту за рубли, напоминает Алексей Антонов.

Один из основных факторов для курса рубля — платежный баланс страны. Дмитрий Полевой полагает, что до конца года из-за замедления внутреннего спроса импорт существенно расти не будет и до конца 2019 года положительная разница между профицитом текущего счета и потребностями Минфина в закупке валюты в резервы будет сохраняться, если нефтяные котировки будут на уровне $65–70 (сейчас баррель Brent стоит $72,2).

«Платежи по внешним долгам угрозы также не несут, поскольку объемы погашений будут ниже прошлогодних, а чистая позиция компаний по внешнему долгу (разница между активами и обязательствами. — РБК) достигла рекордных значений, указывая на достаточный запас валюты и иностранных активов у частного сектора для погашения долгов», — поясняет Полевой.

Среди негативных факторов эксперты в первую очередь называют готовящиеся в США законопроекты о новых санкциях против России. Самый жесткий вариант — запрет иностранцам покупать гособлигации страны и введение ограничений на долларовые транзакции для ведущих госбанков — может вызвать панику на валютном рынке и обвал рубля, предостерегает Алексей Антонов.

Одним из ключевых рисков в текущем году может стать глобальное укрепление доллара в случае дальнейшего замедления роста мировой экономики и снижения аппетита к риску со стороны инвесторов, указывает Ярослав Лисоволик. В центре внимания инвесторов будет находиться и ситуация на развивающихся рынках, особенно в странах с высоким уровнем долга и дисбалансами в экономике, указывает он.

По мнению Лисоволика, чувствительность рубля к колебаниям нефтяных цен заметно снизилась и этот фактор отошел на второй план. Но Антонов и Надоршин предупреждают, что в случае возможного нарушения странами — членами ОПЕК+ соглашения об ограничении добычи снижение цен на нефть будет негативным для курса рубля.

Георгий МАКАРЕНКО