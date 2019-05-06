06.05.2019 08:50 321

Сумма среднего счета клиента негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по итогам прошлого года не только не выросла, но немного снизилась — до 68 тыс. руб. Стагнация этого показателя продолжается с 2016 года, тогда он достиг максимума — 70 тыс. руб. Ситуация отражает положение всей индустрии, которая страдает от отсутствия новых притоков средств, низких доходностей, потерь граждан из-за досрочной смены НПФ, говорят эксперты. Зато теперь все больше граждан могут рассчитывать на единовременную выплату своих пенсионных накоплений.

Средний счет клиентов НПФ по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) за прошлый год снизился почти на 1,2 тыс. руб., до 67 972 руб., свидетельствуют данные ЦБ. Суммарные обязательства по ОПС частных фондов за 2018 год выросли на 5,9% и на начало этого года составили 2513,2 млрд руб. Однако этот прирост по системе был обеспечен не инвестиционным доходом, полученным НПФ, а происшедшим в первом квартале притоком средств 2,9 млн «молчунов», сменивших Пенсионный фонд России (ПФР) на частный фонд, который составил 163 млрд руб. (см. "Ъ" от 22 марта 2018 года).

Первое серьезное снижение счета в прошлом году произошло в первом квартале. Тогда были подведены итоги переходной кампании позапрошлого года, которая характеризовалась достаточно высокой активностью: страховщика сменили 4,9 млн человек, и в подавляющем большинстве — досрочно, что вело за собой потерю инвестдохода, а значит, сокращение обязательств НПФ и ПФР перед гражданами, также в переходную кампанию крупнейший российский НПФ Сбербанка привлек из ПФР более 1,2 млн «молчунов» со средним счетом 35,3 тыс. руб. (см. "Ъ" от 10 мая 2018 года), что привело к девальвации совокупного счета по системе частных фондов. За первый квартал 2018 года усредненные обязательства НПФ перед участником системы сократились на 1,3%, до 68 241 руб. Традиционно за счет разнесенного в конце года на счета клиентов инвестдохода совокупные обязательства фондов растут, но в прошлом году этого не произошло. Виной всему значительные убытки, которые разнесли на счета клиентов ряд крупных фондов, вылившиеся наряду с невысокими доходностями остальных НПФ в отрицательный результат по всей системе на уровне 0,4% (см. "Ъ" от 16 апреля). Именно на столько и произошло падение среднего счета за апрель—декабрь прошлого года.

В прошлом году переходная кампания была самой слабой за последнее десятилетие: за 2018 год НПФ сменили или пришли из ПФР в частный фонд лишь 1,5 млн человек (см. "Ъ" от 6 марта). И согласно подсчетам "Ъ", она не должна оказать слишком серьезного влияния на средний счет. Средние обязательства пришедшего в НПФ клиента из ПФР оказались лишь чуть выше таковых по всей системе НПФ — 68 789 руб. Однако незначительный рост, привнесенный «молчунами», должен быть компенсирован уменьшением обязательств граждан, решивших досрочно поменять один частный фонд на другой, которых в эту переходную кампанию прошлого года было большинство (936 тыс. человек), за счет «срезания» их инвестдохода.

Стагнация среднего счета по системе НПФ наблюдается с 2016 года: тогда он достиг своего максимума — чуть более 70 тыс. руб. В предыдущие годы, начиная с 2009 года (в первом квартале средний счет составил 8565 руб.), обязательства НПФ перед клиентом неуклонно увеличивались: до 2014 года в большинстве своем за счет новых взносов по системе пенсионных накоплений, а после — за счет инвестдохода, получаемого частными фондами, и привлекаемых из ПФР «богатых» клиентов.

Ситуация со стагнацией средних счетов клиентов частных фондов отражает положение, в котором оказалась вся индустрия, указывают эксперты. «Прекращение отчислений на накопительную часть пенсии, доходности, показываемые НПФ, неурегулированная ситуация с потерями граждан по досрочным переходам — все это ведет к стагнации как всей индустрии в целом, так и, в частности, среднего счета граждан, находящихся в ней»,— говорит управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов.

Размер счета клиента влияет на форму выплаты накопительной пенсии. Если ее размер не превышает 5% страховой пенсии, то пенсионная выплата происходит единовременно. В 2019 году для назначения пожизненных выплат при выходе на пенсию счет должен равняться как минимум 178 тыс. руб. «Таким образом, большинство клиентов фондов могут надеяться на ощутимый разовый платеж, а не на мизерные ежемесячные выплаты, которые и прибавкой к пенсии сложно назвать»,— отмечает господин Митрофанов.

Илья УСОВ