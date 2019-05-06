06.05.2019 09:00 276

С 1 мая в заявлениях на выплаты пособий по безработице, по беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком и при передаче ребенка в семью гражданам нужно указывать реквизиты только карт платежной системы "Мир". Оформление таких выплат на карты международных платежных систем больше не допускается.

Это следует из ранее принятого решения правительства , которое последовательно переводит бюджетные выплаты на национальные карты.

Получение ранее оформленных социальных выплат на карты Visa и MasterCard пока допускается, однако по мере истечения срока их действия они должны обмениваться только на национальные карты. Такой переходный период продлится до 1 июля 2020 года — после этого получение пособий на карты Visa и MasterCard уже невозможно. К этому же сроку надо завершить обмен международных карт на карты "Мир" у пенсионеров, причем как гражданских, так и "военных".

Если при оформлении пособий после 1 мая гражданин указал счет, к которому привязана карта Visa и MasterCard, банк должен задержать перечисление выплат и направить клиенту уведомление с предложением в срок не позднее 10 рабочих дней явиться за ними для получения наличными либо представить распоряжение о зачислении выплат на счет, к которому или привязана карта "Мир", или не привязана какая-либо карта вообще. Право физлица получать выплаты наличными или на счет, не привязанный к платежной карте, сохраняется.

Выпуск и обслуживание карт "Мир" для перечисления социальных пособий бесплатны. Но смс-уведомления об операциях рассматриваются как дополнительные услуги и тарифицируются банком, который выпускает карту.

Игорь ЗУБКОВ