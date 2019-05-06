С 1 мая в заявлениях на выплаты пособий по безработице, по беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком и при передаче ребенка в семью гражданам нужно указывать реквизиты только карт платежной системы "Мир". Оформление таких выплат на карты международных платежных систем больше не допускается.
Это следует из ранее принятого решения правительства, которое последовательно переводит бюджетные выплаты на национальные карты.
Получение ранее оформленных социальных выплат на карты Visa и MasterCard пока допускается, однако по мере истечения срока их действия они должны обмениваться только на национальные карты. Такой переходный период продлится до 1 июля 2020 года — после этого получение пособий на карты Visa и MasterCard уже невозможно. К этому же сроку надо завершить обмен международных карт на карты "Мир" у пенсионеров, причем как гражданских, так и "военных".
Если при оформлении пособий после 1 мая гражданин указал счет, к которому привязана карта Visa и MasterCard, банк должен задержать перечисление выплат и направить клиенту уведомление с предложением в срок не позднее 10 рабочих дней явиться за ними для получения наличными либо представить распоряжение о зачислении выплат на счет, к которому или привязана карта "Мир", или не привязана какая-либо карта вообще. Право физлица получать выплаты наличными или на счет, не привязанный к платежной карте, сохраняется.
Выпуск и обслуживание карт "Мир" для перечисления социальных пособий бесплатны. Но смс-уведомления об операциях рассматриваются как дополнительные услуги и тарифицируются банком, который выпускает карту.
Игорь ЗУБКОВ