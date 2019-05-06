06.05.2019 09:30 247

Китайская Huawei может получить крупный контракт на поставку оборудования для «закона Яровой». Компания рассматривается в качестве поставщика устройств для хранения данных в рамках решения, разработанного «Норси-Транс» для сотового оператора МТС и его дочернего интернет-провайдера МГТС. На такое оборудование оператор может потратить около половины из 50 млрд руб., заложенных на «закон Яровой» на ближайшие пять лет.

Поставщиком оборудования для систем хранения данных (СХД) для исполнения «закона Яровой» МТС и МГТС может стать Huawei, рассказали "Ъ" три источника на телекоммуникационном рынке. В числе других претендентов рассматривались решения американской Western Digital и «Яхонт-УВМ» на отечественной платформе «Эльбрус» производства «Норси-Транс», уточняет один из собеседников. В МТС и Huawei не комментируют это. В Western Digital не ответили на запрос.

«Норси-Транс» ранее была выбрана единственным поставщиком решений для «закона Яровой» для МТС и МГТС, сообщал "Ъ" 19 марта . В течение пяти лет МТС планирует закупить у компании оборудование на 50 млрд руб. По словам одного из собеседников "Ъ", знакомых с ситуацией, примерно половина этой суммы может пойти на оборудование для хранения. По его словам, технические требования к оборудованию были сформированы самой «Норси-Транс», которая по результатам тестирования пришла к выводу, что может использовать только решение на базе серверов и СХД Huawei. Гендиректор «Норси-Транс» Сергей Овчинников подтвердил "Ъ", что компания тестировала оборудование Western Digital и Huawei, но не стал комментировать выбор поставщика.

Huawei, как не раз сообщал "Ъ" , продолжает наращивать присутствие на российском рынке на фоне проблем в США и Великобритании: помимо сегмента b2c компания за последнее время увеличила долю на рынке смартфонов, планирует расширение розничной сети, запуск музыкального и платежного сервисов, а также арендовала крупные мощности в российских дата-центрах для локализации данных. При этом вице-премьер Максим Акимов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля высказывал опасения по поводу иностранных производителей на российском рынке связи, причислив Huawei к «большой тройке олигополии» в сегменте оборудования для 5G наряду с Cisco и Nokia.

По «закону Яровой» с 1 июля 2018 года операторы должны хранить телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другие электронные сообщения пользователей. Использование иностранного оборудования для исполнения закона могут запретить: на рассмотрении в Минюсте находится проект постановления правительства, обязывающий операторов и интернет-компании использовать для хранения только отечественное оборудование, сообщал "Ъ" 24 апреля . Это требование не распространяется на накопители на жестких дисках для СХД.

Сейчас в мире три основных производителя таких накопителей — Seagate, HGST (входит в Western Digital) и Toshiba, указывает заместитель директора департамента вычислительных систем IT-компании КРОК Андрей Тищенко. Но СХД в целом комплексный продукт, который должен обеспечить запись и хранение петабайтов информации одновременно на сотнях таких накопителей, подчеркивает он, подобные решения есть как у азиатских, так и российских производителей. «Требованиям операторов отечественные СХД удовлетворяют. Кроме того, отечественные поставщики полностью владеют исходными кодами программного обеспечения, что обеспечивает гарантию от внедрения закладок и скрытых бэкдоров»,— рассуждает руководитель направления импортозамещения компании «Инфосистемы Джет» Андрей Малов.

Еще один крупный поставщик решений для реализации «закона Яровой» — подконтрольная «Ростеху» компания «Национальные технологии», которая разрабатывает решение «Купол». Его в мае 2018 года на 923,5 млн руб. закупил «МегаФон». По информации источников "Ъ", «Вымпелком» также внедряет систему «Купол». В «Вымпелкоме» эту информацию не комментируют. В «МегаФоне» отказались от комментариев. Ранее «МегаФон» оценивал затраты на исполнение «закона Яровой» за пять лет в 40 млрд руб., а «Вымпелком» — в 45 млрд руб.

8 апреля "Ъ" сообщал , что для создания альянса в области разработки СХД для «закона Яровой» в капитал «Национальных технологий» войдет «Ростелеком», выкупив 49% долей у структур «ИКС-холдинга» Антона Черепенникова. Как указывали источники "Ъ", разработкой системы хранения для «Купола» занималась входящая в «ИКС-холдинг» компания Yadro. Она также сотрудничает с Western Digital, Seagate и Toshiba.

Юлия ТИШИНА