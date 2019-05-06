06.05.2019 10:00 296

Достичь темпов роста экономики выше 3% удастся только при условии повышения качества человеческого капитала. Вклад этого показателя в ВВП может увеличиться с нынешних 0,2 процентных пункта до 0,7–0,8, когда будут реализованы «социальные» нацпроекты. Об этом говорится в докладе «Сценарии роста российской экономики с учетом вклада человеческого капитала», подготовленном НИУ ВШЭ при участии Всемирного банка («Известия» ознакомились с документом). В частности, для роста ВВП необходимо темпами выше среднемировых увеличить продолжительность жизни, сократить смертность и создать стимулы для переобучения населения.

Сейчас ВВП России растет темпами около 2%. Они сохранятся и до 2035 года, если не будет кардинально изменено качество человеческого капитала, указывают эксперты НИУ ВШЭ.

В целом, необходимые изменения уже заложены в национальные проекты, пояснила «Известиям» один из авторов исследования директор Центра развития НИУ ВШЭ Наталья Акиндинова. Если всё это будет реализовано, вырастет качество человеческого капитала, и темпы роста экономики превысят 3%. Пессимистический сценарий с низким ростом ВВП предполагает, что нацпроекты выполнены не будут, отметила Наталья Акиндинова.

Так, в части повышения качества человеческого капитала нацпроекты предполагают в том числе увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году. Также, согласно майскому указу президента, необходимо снизить смертность населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. Нацпроект по образованию предполагает переобучение на протяжении жизни, увеличение количества детей, охваченных допобразованием, внедрение новых методов и программ в школах.

По оптимистическому сценарию в 2019–2025 годах средние темпы роста ВВП составят 2,86%, а в 2026-2035-м — 3,4%, прогнозируется в исследовании. Вклад человеческого капитала в этот рост составит 0,7–0,8 процентного пункта в год. Благодаря ускоренному увеличению ВВП, более быстрыми темпами станут расти и зарплаты: в среднем на 3,1% в год, или 20,2% в сумме за 2019–2024 годы. Если же нацпроекты не будут реализованы, эти цифры составят 1%, или 6,2% соответственно, считают в НИУ ВШЭ.

В прогнозы уже заложены результаты повышения пенсионного возраста. Реформа обеспечит не более 0,22 процентных пункта дополнительного прироста ВВП в 2019–2025 годах и 0,15 процентных пункта — в 2026–2035 годах.

Согласно планам правительства, ключевым инструментом повышения темпов экономического роста станет увеличение инвестиций до 25% от ВВП (сейчас они составляют около 21%). Более существенного эффекта для увеличения ВВП позволит добиться изменение структуры капиталовложений, которое возможно и при их нынешнем уровне, уверены в НИУ ВШЭ. Одним из направлений изменений может стать создание благоприятных условий для частных инвестиций и увеличение количества малого и среднего бизнеса. Это требует не столько дополнительных ресурсов, сколько институциональных преобразований — в первую очередь радикального снижения регуляторной нагрузки, а также рисков рейдерского захвата и необоснованного уголовного преследования.

Для ускоренных темпов роста ВВП нужно повышать не просто продолжительность жизни, а продолжительность здоровой жизни, отметил доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Никита Моисеев. По его словам, чем больше в стране будет трудоспособных работающих людей, тем выше окажется и ВВП.

— Нацпроекты — это стратегическая инвестиция в будущее. Они имеют отложенный эффект. У нас резко в один день не появится множество высокоэффективных специалистов, для этого потребуется время. По крайней мере, до тех пор, пока эти люди не завершат свое образование, — указал Никита Моисеев.

Эксперт добавил, что в случае улучшения качества образования появятся риски так называемой утечки мозгов — когда выпускники хороших вузов будут уезжать работать за границу.

Если инвестиции в основной капитал увеличатся до 25% от ВВП, то рост экономики превысит 3%, уверен директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Эксперт отметил, что значительную неопределенность вносят санкции. По его словам, самые жесткие ограничительные меры против России еще не вводили, а риски такие есть. Если же санкционное давление ослабнет, то экономика сможет увеличиться и на 5%.

В Минэкономразвития оперативно не ответили, согласны ли в ведомстве с анализом НИУ ВШЭ. При этом, по официальному прогнозу МЭР, российский ВВП перейдет к 3-процентному росту в 2021 году и будет оставаться выше этого уровня до 2024-го.

Инна ГРИГОРЬЕВА

