06.05.2019 10:30 316

Верховный суд (ВС) РФ не разрешил банкам брать плату за переводы денег «задним числом»: изменение политики обслуживания должно быть доведено до клиента и получено его согласие на получение услуг по новым тарифам.

Высшая инстанция также отметила, что банкам нельзя удерживать процент с денежных переводов на счета клиентов под предлогом борьбы с легализацией и отмыванием преступных доходов. В данном федеральном законе не содержатся нормы, позволяющие кредитным организациям в качестве мер противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, устанавливать специальное комиссионное вознаграждение, подчеркивает ВС.

Суть спора

До высшей инстанции с жалобой дошёл клиент «Совкомбанка», с которого списали непредусмотренную договором комиссию за зачисление денежных средств на его счёт. В марте 2017 года ему перевели 1,2 миллиона рублей из которых банк удержал 120 тысяч. Заявитель просил вернуть деньги, а также выплатить ему проценты за их использование, штраф и компенсацию морального вреда.

По мнению истца, взимание комиссии является незаконным, так как такой тариф стал действовать после заключения им договора с банком и кредитная организация не довела до него сведения об изменении своей политики.

Дзержинский суд Волгограда удовлетворил иск частично. Суд установил, что стороны заключили договор об открытии банковского счета физического лица. В один день на счёт клиента тремя транзакциями поступили деньги от юридических лиц. Банк удержал от переводов комиссию в 20%. Между тем, на момент заключения договора операции по зачислению денежных средств в безналичном порядке не являлись платными. Суд установил, что истец был ознакомлен именно с такими условиями банка при заключении договора. Позднее банк ввёл новые тарифы: при зачислении на счет более 600 тысяч рублей с владельца взимается комиссия в размере 20%. По этим новым правилам ответчик и забрал у своего клиента 120 тысяч рублей.

Суд первой инстанции счёл, что банк, внося коррективы в тарифы, в одностороннем порядке изменил условия заключенного с истцом договора, не известив об этом самого клиента, что привело к возникновению у него убытков в виде незаконно удержанной комиссии.

Но суд апелляционной инстанции такую позицию коллеги не поддержал и отклонил все претензии истца. Волгоградский областной суд решил, что банк имел право удержать деньги клиента, при этом он неожиданно сослался на закон о противодействии отмыванию доходов. Апелляционная инстанция указала, что истец не представил банку запрашиваемые документы, что может свидетельствовать «о его попытке уклониться от соблюдения процедур обязательного контроля, введенных ответчиком на основании положений Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«В связи с чем действия банка по удержанию комиссии являются законными и соответствующими как условиям договора банковского счета, так и тарифам банка, а потому оснований считать данную комиссию неосновательным обогащением ответчика не имеется», — посчитала коллегия областного суда.

Кроме того, она указала, что тарифы по идентификационным картам также предусматривали комиссию за зачисление на счет в безналичном порядке денежных средств при выявлении обстоятельств, дающих основания полагать, что осуществление платежей несет репутационный риск для банка.

Позиция ВС

Верховный суд РФ не согласился с решением апелляционной инстанции, напомнив, что закон о банковской деятельности предписывает кредитным организациям доводить до сведения клиентов изменения условий обслуживания. Также закон однозначно обязывает банки получать согласие потребителя на оказание услуг на определенных условиях, указывает ВС.

«Закон не содержит запрета банкам изменять условия банковского обслуживания и устанавливать иные размеры комиссий или новые комиссии, но в случаях с клиентами — физическими лицами до оказания услуги должно быть достигнуто соответствующее соглашение о возможности изменения договора банковского обслуживания в форме, которая позволяет однозначно установить согласие потребителя на обслуживание на этих условиях и добровольный выбор им объема оказанных услуг», — отмечается в определении.

ВС также напоминает положение пункта 12 постановления пленума от 22 ноября 2016 года №54, которым предусмотрено, что если одностороннее изменение условий обязательства совершено тогда, когда это не предусмотрено законом, иным правовым актом или соглашением сторон, то по общему правилу такое одностороннее изменение условий договора не влечет юридических последствий, на которые они были направлены.

В рассматриваемом споре на момент заключения договора операции по зачислению денежных средств в безналичном порядке не являлись платными. Доказательств, свидетельствующих о достижении соглашения сторон об изменении условий договора, равно как и сведений о том, что истец на момент совершения операции согласился на изменение размера комиссии, в материалах дела не имеется и судами не установлено.

При таких обстоятельствах суду апелляционной инстанции следовало руководствоваться теми условиями обслуживания банковского счета истца, которые были установлены в заключенном им договоре и содержались в правилах банка, существовавших на дату заключения этого договора, поясняет высшая инстанция.

ВС также удивился позиции областного суда, который привязал к спорной ситуации закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Ссылаясь на его положения суд сделал вывод, что банк был вправе взимать спорную комиссию при выявлении обстоятельств, дающих основание отнести сделки клиента к сомнительным.

«Суд апелляционной инстанции не учел, что в данном федеральном законе не содержатся нормы, позволяющие кредитным организациям в качестве мер противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, устанавливать специальное комиссионное вознаграждение», — подчеркивает ВС.

Он счёл допущенные судом апелляционной инстанции нарушения норм права существенными и непреодолимыми, в связи с чем отменил определение и направил дело на новое рассмотрение в Волгоградский областной суд.

Алиса ФОКС

